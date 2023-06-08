محمود العربي يهنئ المهندسين بتجديد الثقة في النقيب طارق النبراوي

هنأ محمود العربي، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، أعضاء الجمعية العمومية للنقابة بإعلان تجديد الثقة في نقيب المهندسين طارق النبراوي.

وقال العربي في بيان الخميس: كل الشكر للقيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي على اهتمامه وتدخله شخصيا لحل أزمة نقابة المهندسين والشكر موصول لدولة رئيس الوزراء الدكتور مهندس مصطفى مدبولي ووزير النقل المهندس كامل الوزير ووزير الري الدكتور مهندس هاني سويلم.

واكمل: كل الشكر للزملاء أعضاء هيئة المكتب والمجلس الأعلى لتغليب المصلحة العامة للمهندسين واتخاذ قرار شجاع بالتقدم باستقالتهم وإفساح المجال أمام زملائهم بالمجلس الاعلي للتبرع بوقتهم الثمين وجهدهم الوفير في خدمة السادة المهندسين، وكل الشكر للزملاء أعضاء الجمعية العمومية لتكاتفهم وتوحدهم لتحقيق طموحاتهم وأحلامهم في خدمة نقابتهم والمهنة والمهندس.

واختتم: “ادعو الجميع الي التكاتف والمضي قدما نحو مستقبل يليق بمصرنا الحبيبة.. عاشت مصر قوية بسواعد أبنائها المخلصين.. عاشت وحدة المهندسين المصريين”.

فيما شارك د.هانى سويلم وزير الموارد المائية والري والفريق كامل الوزير وزير النقل فى المؤتمر الصحفي الذى نظمته نقابة المهندسين المصرية.

وأشار سويلم لما شهده إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين يوم ٣٠ مايو ٢٠٢٣ من أحداث مؤسفة .

وتوجه د.سويلم بالشكر لكل من شارك فى حل هذه الأزمة بحيادية تامة من كافة اجهزة الدولة والتوجه بالتحية للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل على ما بذلوه من مجهودات حثيثة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على نقابة المهندسين، متوجهًا بالشكر لجميع مهندسى مصر على دورهم فى الحفاظ مكانة على هذه النقابة العريقة.

وقال وزير الري في بيان: بناءً على ما شاب إجراءات الجمعية العمومية التي عُقدت في ٣٠ مايو ٢٠٢٣، بالتنسيق والتشاور مع اللجان المشكلة للإشراف علي إجراءات الجمعية العمومية وعدم تمكن اللجنة القضائية ولجنة الإشراف على الانتخابات من استكمال أعمال الجمعية العمومية ووقوع أحداث مؤسفة أدت إلى عدم إعلان النتيجة".

وأضاف أن جموع المهندسين والدولة تؤكد ثقتها في المهندس طارق النبراوي نقيبًا للمهندسين وتشجب ما حدث من قلة لا تقدر دور ومكانة نقابة المهندسين ودور المهندسين في بناء مصر الحديثة وتؤكد وحدة الجمعية العمومية واصطفافها خلف النقيب لإعلاء شأن المهنة ومراعاة مصالح المهندسين".