ارتفاع عيار 21 .. أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 9-6-2023

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسجل الدهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري – خمس جنيهات ليصل إلى 345 جنيه للشراء، كما ارتفعت كافة أعيرة الذهب خلال تعاملات اليوم .

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 9-6-2023 .

سعر الذهب اليوم

الذهب عيار 24: بيع 2,669 جنيه للشراء 2,680 جنيه .

الذهب عيار 22 : بيع 2,446 جنيه للشراء 2,457 جنيه .

الدهب عيار 21 : بيع 2,335 جنيه للشراء 2,345 جنيه .

الذهب عيار 18 : بيع 2,001 جنيه للشراء 2,010 جنيه .

الذهب عيار 14 : بيع 1,557 جنيه للشراء 1,563 جنيه .

الذهب عيار 12 : بيع 1,334 جنيه للشراء 1,340 جنيه .

الأونصة: بيع 82,993 جنيه للشراء 83,348 جنيه .

الجنيه الذهب: بيع 18,680 جنيه للشراء 18,760 جنيه .

الكيلو الذهب : بيع 2,668,571 جنيه للشراء 2,680,000 جنيه .

اسعار السبائك والجنيه الدهب

سبيكه بامب سويسري 999.9 : 289435 جنيهًا.

سبيكة بى تى سي 100جرام : 289600 جنيه.

سبيكة بى تى سي 50 جرام : 144985 جنيهًا.

أونصة 31.10 جرام من بى تى سى سبيكة BTC: 90315 جنيه.

ربع جنيه ذهب عيار 21وزن 2 جرام من انتاج شركة ملاك وبشرى MB : 5095 جنيه.

نصف جنيه ذهب عيار 21 وزن 4 جرام من انتاج شركة ملاك وبشرى MB : 10195 جنيه.

جنيه ذهب عيار 21 وزن 8 جرام من انتاج شركة ملاك وبشرى MB : 20350 جنيه.

جنيه ذهب عيار 21 من انتاج شركه لازوردى : 20545 جنيه.