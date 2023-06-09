ارتفاع عيار 21 .. أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 9-6-2023
سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسجل الدهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري – خمس جنيهات ليصل إلى 345 جنيه للشراء، كما ارتفعت كافة أعيرة الذهب خلال تعاملات اليوم .
وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 9-6-2023 .
سعر الذهب اليوم
- الذهب عيار 24: بيع 2,669 جنيه للشراء 2,680 جنيه .
- الذهب عيار 22 : بيع 2,446 جنيه للشراء 2,457 جنيه .
- الدهب عيار 21 : بيع 2,335 جنيه للشراء 2,345 جنيه .
- الذهب عيار 18 : بيع 2,001 جنيه للشراء 2,010 جنيه .
- الذهب عيار 14 : بيع 1,557 جنيه للشراء 1,563 جنيه .
- الذهب عيار 12 : بيع 1,334 جنيه للشراء 1,340 جنيه .
- الأونصة: بيع 82,993 جنيه للشراء 83,348 جنيه .
- الجنيه الذهب: بيع 18,680 جنيه للشراء 18,760 جنيه .
- الكيلو الذهب : بيع 2,668,571 جنيه للشراء 2,680,000 جنيه .
اسعار السبائك والجنيه الدهب
- سبيكه بامب سويسري 999.9 : 289435 جنيهًا.
- سبيكة بى تى سي 100جرام : 289600 جنيه.
- سبيكة بى تى سي 50 جرام : 144985 جنيهًا.
- أونصة 31.10 جرام من بى تى سى سبيكة BTC: 90315 جنيه.
- ربع جنيه ذهب عيار 21وزن 2 جرام من انتاج شركة ملاك وبشرى MB : 5095 جنيه.
- نصف جنيه ذهب عيار 21 وزن 4 جرام من انتاج شركة ملاك وبشرى MB : 10195 جنيه.
- جنيه ذهب عيار 21 وزن 8 جرام من انتاج شركة ملاك وبشرى MB : 20350 جنيه.
- جنيه ذهب عيار 21 من انتاج شركه لازوردى : 20545 جنيه.