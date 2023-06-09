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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ارتفاع عيار 21 .. أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 9-6-2023

الذهب
الذهب

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسجل الدهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري – خمس جنيهات ليصل إلى 345 جنيه للشراء، كما ارتفعت كافة أعيرة الذهب خلال تعاملات اليوم . 

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 9-6-2023 .

سعر الذهب اليوم

  • الذهب عيار 24: بيع 2,669 جنيه للشراء 2,680 جنيه .
  • الذهب عيار 22 :     بيع 2,446 جنيه للشراء 2,457 جنيه .
  • الدهب عيار  21 :    بيع 2,335 جنيه للشراء 2,345 جنيه .

أسعار الذهب اليوم فى مصر الخميس 8-6-2023

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  • الذهب عيار 18 :  بيع 2,001 جنيه للشراء 2,010 جنيه .
  • الذهب عيار 14 : بيع 1,557 جنيه للشراء 1,563 جنيه .
  • الذهب عيار 12 :  بيع 1,334 جنيه للشراء 1,340 جنيه .
  • الأونصة: بيع 82,993 جنيه للشراء 83,348 جنيه .
  • الجنيه الذهب: بيع 18,680 جنيه للشراء 18,760 جنيه .
  • الكيلو الذهب : بيع 2,668,571 جنيه للشراء 2,680,000 جنيه .

اسعار السبائك والجنيه الدهب 

  • سبيكه بامب سويسري 999.9 : 289435 جنيهًا.
  • سبيكة بى تى سي 100جرام : 289600 جنيه.
  • سبيكة بى تى سي 50 جرام : 144985 جنيهًا.
  • أونصة 31.10 جرام من بى تى سى سبيكة BTC: 90315 جنيه.
  • ربع جنيه ذهب عيار 21وزن 2 جرام من انتاج شركة ملاك وبشرى MB : 5095 جنيه.
  • نصف جنيه ذهب عيار 21 وزن 4 جرام من انتاج شركة ملاك وبشرى MB : 10195 جنيه.
  • جنيه ذهب عيار 21 وزن 8 جرام من انتاج شركة ملاك وبشرى MB : 20350 جنيه.
  • جنيه ذهب عيار 21 من انتاج شركه لازوردى : 20545 جنيه.

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