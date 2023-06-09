الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الجمعة 9-6-2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

الصلاة هى عماد الدين والركن الثاني من أركان الاسلام، لذا يسعى المسلمون بالبحث عن مواقيتها بصفة يومية والتي تختلف بصفة شبه يومية، كما تختلف مواعيد الصلاة من محافظة لأخرى باختلاف موقعها الجغرافي، وتعرض "الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 9-6-2023.

 

مواقيت الصلاة حسب مدينة القاهرة

أذان الفجر: 04:08 ص

الشروق : 05:53 ص

أذان الظهر: 12:54 م

أذان العصر : 04:30 م

أذان المغرب : 07:55 م

أذان العشاء : 09:28 م

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مواقيت الصلاة حسب مدينة الإسكندرية

أذان الفجر: 04:09 ص

الشروق : 05:56 ص

أذان الظهر: 12:59 م

أذان العصر : 04:38 م

أذان المغرب : 08:03 م

أذان العشاء : 09:38 م

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ 

أذان الفجر: 03:57 ص

الشروق : 05:43 ص

أذان الظهر : 12:46 م

أذان العصر : 04:23 م

أذان المغرب : 07:48 م

أذان العشاء : 09:22 م

مواقيت الصلاة في أسوان

أذان الفجر : 04:24 ص

الشروق : 06:00 ص

أذان الظهر : 12:47 م

أذان العصر : 04:07 م

أذان المغرب : 07:35 م

أذان العشاء : 09:00 م

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