الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متى يكون دعاء العبد محجوبًا عن الإجابة؟.. خالد الجندى يوضح

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الدعاء يكون محجوبًا عن الإجابة إذا لم يختتمه العبد بالصلاة على النبي عليه السلام.

واستدل خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، بحديث "كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد وعلى آل محمد"، وإلا سيكون الدعاء معلقًا وممنوع من الإجابة. 

نصيحة النبي لأحد المصلين

كما ذكر حديث عن فضالة بن عبيد، أن النبي عليه السلام كان في المسجد إذ دخل رجل فصلى فقال اللهم اغفر لي وارحمني، فقال له النبي عجلت أيها المصلي، إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصل عليّ ثم ادع، ثم قال: "صلى رجل آخر فحمد الله وصلى على النبي"، فقال له النبي أيها المصلي ادع تجب. 

خالد الجندي الدعاء الإجابة العبد نصيحة النبي

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