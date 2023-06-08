"صحة الدقهلية": إجراء 650 تحليلاً خلال قافلة طبية بإحدى قرى أجا

وجه الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية بقرية البهوفريك التابعة لأجا، تحت إشراف الدكتور تامر الطنبولى مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتورة هالة سعيد مدير الادارة الصحية بأجا.

وضمت القافلة 7عيادات هي “اطفال - أنف وأذن - عظام - جراحة- جلدية- نسا - باطنة” فضلاً عن معمل تحاليل مختلفة بلغ عدد المترددين عليها 125 مواطناً بإجمالى 650 تحليلاً .

من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة على تنظيم مثل هذه القوافل مؤكداً على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم

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