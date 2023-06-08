الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يتابع فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الإعلام والمشروعات القومية (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الإعلام والمشروعات القومية المصرية، والذى نظمته المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات.

حاضر في المؤتمر كل من  اللواء نصر سالم  والدكتور أحمد السرساوى نائب رئيس تحرير جريدة الاخبار، وعمرو محسوب النبى رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، بمسرح مديرية الشباب والرياضة بمطروح. 

جاء ذلك بحضور الدكتور وليد الرفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح والدكتورة أم العز السنينى مدير ادارة اعلام مطروح، وبمشاركة عدد كبير من الكيانات الشبابية بادارات الشباب والرياضة ومركز شباب مطروح وادارة النشء وبرلمان الشباب وأعضاء النادى الثقافى وعدد من فتيات مكتب ريحانة وأعضاء الفرق الكشفية الإرشادية التابعة لمركز شباب مطروح. 

وخلال اللقاء تم فتح  باب المناقشة والاستفسارات للشباب المشاركين لمعرفه مدى وعيهم وثقافتهم بما يشيد من مشروعات  على أرض الوطن ،والتاكيد على دورهم الهام في بناء و مستقبل الوطن، وما يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، من اهتمام فائق بالشباب وسماعهم والأخذ بأفكارهم من خلال اجراء حوار وطنى شامل.

وتناول اللقاء عدد من الموضوعات التى تظهر مدى إلمام وثقافة أبناء مطروح من اهتمام بالشان الخارجى كأسباب قيام الحرب الروسية الأوكرانية، ومن المتحكم في وسائل الإعلام العالمية، وكيفية مواجهة الأزمات الاقتصادية واثارها ،وكذلك القضايا العربية كالقضية الفلسطينية، وكذلك الاهتمام بالشأن الداخلى ومنها مدى اهتمام الدولة بمحافظة مطروح وما يقام على أرضها من مشروعات قوميةو تنموية وحل العديد من المشكلات. 

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إجراء حوار وطنى اعلام مطروح الهيئة العامة للاستعلامات الشباب والرياضة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المشروعات القومية العملاقة

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