قناة الناس|أمين الفتوى يوضح صور الحج وأحكامها (فيديو)

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن فريضة الحج تجب في العمر مرة واحدة فقط لمن استطاع إليه سبيلًا، مؤكدًَا أن الحج له طرق وصور وكيفيات كي يؤدي الإنسان مناسك الحج.

وأضاف أمين الفتوى، اليوم الخميس، خلال لقائه في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، أن طرق الحج مختلفة في بعض الأحكام ومنها الإفراد والتمتع والقران، ويطلق عليها كيفيات الحج أو أنواعه.

وأوضح “كمال”: “الافراد” معناه أن الشخص يحرم للحج ويقول “لبيك اللهم بحج” ولا يوجب عليه ذبح الهدي، أما “التمتع” فهو من يحرم للعمرة في الأشهر الحج والتي تبدأ من دخول شهر شوال، ولا يعود إلى بلده طوال تلك الفترة ويحرم يوم التروية وعليه بذبح هدي.

وتابع: "أما الصورة الثالثة من كيفيات الحج وهي القِران وهي من يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج ويقول “لبيك اللهم بعمرة وحج” ، فيؤدي مناسك الحج والعمرة سويًا، وعليه أن يذبح الهدي.

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