الأمن يكشف تفاصيل العثور على حمير نافقة بالطريق الدائرى بالفيوم

كشفت أجهزة الأمن، تفاصيل ما تم نشره من تعليق مدعوم بصورة عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً وجود بعض الدواب النافقة مُلقاة بالطريق الدائرى بالفيوم.

بالفحص تبين أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بالفيوم من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) بقيام ثلاثة أشخاص بإلقاء دواب نافقة (حمير) بالطريق الدائرى بدائرة مركز شرطة الفيوم.

بإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (سائق - نجله، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول الفيوم)، أمكن ضبط أحدهما والسيارة المستخدمة فى الواقعة.

وبمواجهته أقر بأنه قائد السيارة المشار إليها، وأنه يقوم بالاشتراك مع نجله بتجميع الدواب (الحمير النافقة)، وتوريدها لسيرك بمحافظة المنوفية، وبتاريخ الواقعة وأثناء سيرهما بالسيارة تعطلت منهما، مما اضطرهما إلى تفريغ حمولة السيارة من الدواب وانصرفا لإصلاح العطل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.