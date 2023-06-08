الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شاهد.. حفل تقديم كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة الجديد (فيديو)

كريم بنزيما
كريم بنزيما

يقدم "الدستور" حفل تقديم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق اتحاد جدة الجديد، وذلك بعد إعلان انضمامه رسميًا إلى صفوف الفريق السعودي.

ويُقدم نادي اتحاد جدة السعودي، لاعبه الجديد اليوم الخميس، على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة في حضور 50 ألف متفرج من أنصار الاتحاد.

كان اتحاد جدة السعودي قد أعلن الثلاثاء الماضي، تعاقده مع الدولي الفرنسي كريم بنزيما بعقد يمتد لمدة 3 سنوات حتى عام 2026.

ومن المنتظر أن يرتدي مهاجم ريال مدريد السابق، القميص رقم 9 مع اتحاد جدة الذي يضم الثنائي الدولي المصري أحمد حجازي وطارق حامد.

وأكد الفرنسي أنه فاز بالكثير من الألقاب خلال مشواره مع ريال مدريد الإسباني وليون الفرنسي، متمنيًا مساعدة اتحاد جدة على تحقيق الألقاب خلال الفترة المقبلة.

الفرنسي كريم بنزيما اتحاد جدة السعودي الدوري السعودي ريال مدريد

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