الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الإسماعيلى يسقط أمام الطلائع ويتأزم موقفه فى صراع البقاء

الإسماعيلي وطلائع
الإسماعيلي وطلائع الجيش

سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي أمام طلائع الجيش بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري.

أحرز أحمد سمير هدف المباراة الوحيد لصالح الطلائع في الدقيقة 50 من عمر المباراة.

وارتفع رصيد طلائع الجيش عند 32 نقطة ليرتقي إلى المركز الرابع عشر من 31 مباراة.

وتوقف رصيد الإسماعيلي عند 33 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول الترتيب من 30 مباراة.

أحداث المباراة

البداية كانت قوية من جانب الإسماعيلي، حيث شهدت الدقيقة الثامنة تصويبة من محمد حسن لاعب الإسماعيلي من خارج منطقة الجزاء لكنها بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 10.. أحمد مدبولي يطلق تسديدة صاروخية في اتجاه المرمى من داخل منطقة الجزاء ترتطم بمحمد فتح الله لتغير اتجاهها.

الإسماعيلي استمر في هجومه وسدد ياو أنور كرة قوية  من خارج منطقة الجزاء لكنها بعيدة عن المرمى.

وأنقذ حارس طلائع الجيش مرماه من فرصة هدف بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الإسماعيلي على رأس ياو أنور الذي مررها إلى فيراس شواط الذي سدد كرة رأسية لكن تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

ونجح أحمد سمير من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50، بعد تبادل كرة رائع بين كريم طارق وأحمد سمير، لينفرد الأخير بالمرمى ويسدد كرة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

في الدقيقة 64.. اختراق رائع من مصطفى الخواجة بعد مراوغة مدافعي الإسماعيلي وأرسل كرة عرضية أبعدها حارس المرمى وشتتها الدفاع لتصل إلى أحمد سمير الذي سدد كرة مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 82.. إنقاذ آخر من حارس الطلائع بعد كرة مقوسة إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الإسماعيلي من ركلة ركنية على رأس محمد هاشم تصدى لها حارس المرمى ببراعة.

ولعب الإسماعيلي الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد محمد هاشم نتيجة تدخل عنيف على لاعب طلائع الجيش.

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