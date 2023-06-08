الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الليلة.. مى فاروق ضيفة "معكم" على شاشة CBC

جريدة الدستور

تحل المطربة مي فاروق ضيفة على حلقة اليوم من برنامج "معكم" مع منى الشاذلي على شاشة CBC.

ومن المقرر أن تكشف مي عن أعمالها الفنية المقبلة وكواليس بدايتها الفنية، ومن سبب تشجيعها لدخول مجال الطرب، كما تتحدث عن المواقف الصعبة التي مرت بها طوال مسيرتها.

وظهرت مي فاروق خلال البرومو وهي تغني “على حسب وداب ويا هوى”، للفنان الراحل عبد الحليم حافظ، وتحدثت عن استقالتها من دار الأوبرا المصرية.

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة cbc على فيسبوك، برومو حلقة مي فاروق، مع منى الشاذلي، وعلقت عليه: “حلقة كلها طرب وسلطنة، انتظروا مي فاروق الليلة 9 مساءً على CBC، حلقة كلها طرب وسلطنة انتظروا مي فاروق في معكم منى الشاذلي”.

معكم منى الشاذلي ماجد المهندس شيرين عبد الوهاب شاشة CBC دار الأوبرا المصرية برنامج معكم المطربة مي فاروق الأوبرا المصرية

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