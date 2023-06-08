بعد رحيله عن الريال.. هازارد يفكر في اعتزال كرة القدم "نهائيًا"

كشفت تقارير صحفية اقتراب البلجيكي إدين هازارد، لاعب فريق ريال مدريد السابق من اتخاذ قرار مصيري بشأن مسيرته الكروية.

وأعلن الريال الأسبوع الماضي رحيل إدين هازارد عن صفوف الفريق عقب نهاية عقده، لينهي 4 سنوات قضاها ضمن صفوف الملكي والتي بدأت عندما انضم لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019 قادمًا من نادي تشيلسي الانجليزي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن هازارد بات قريبًا من اعتزال كرة القدم بشكل نهائي.

ولم ينجح إدين هازارد في فرض نفسه على تشكيل ريال مدريد خلال السنوات الماضية، وقضى أغلب فترته مع الفريق في التعافي من الإصابات المتلاحقة التي تعرض لها.

وأفادت الصحيفة أن اللاعب يفكر في الاعتزال ومواصلة حياته في العاصمة الإسبانية مدريد، مشيرة إلى أنه وعائلته يرغبون في مواصلة الحياة في إسبانيا.

وبدأ هازارد مسيرته ضمن صفوف شباب فريق ليل الفرنسي وتدرج بالمراحل العمرية للفريق إلى أن تم تصعيده للفريق الأول في صيف عام 2008، ثم انتقل لنادي تشيلسي في صيف 2012.

ولعب هازارد 76 مباراة بقميص ريال مدريد منذ انتقاله للفريق، وسجل 7 أهداف وصنع 12 لزملائه.