منال عوض: معرض "صنع في دمياط" ضمن سلسلة التعاون المشترك مع "تنمية المشروعات"

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن معرض الأثاث "صنع في دمياط" يأتي ضمن سلسلة التعاون المشترك مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لاستكمال الخطة التي بدأتها المحافظة لتحقيق رؤية الدولة نحو النهوض بتلك الصناعة بالمحافظة، ودعم الصناع والعاملين بهذا القطاع، بجانب المساهمة في إتاحة آفاق تسويقية جديدة لمنتجاتهم، مشيرة إلى أن المعرض حقق نجاح كبير بمراحله المختلفة منذ انطلاقه عام 2016، وتم عقد 4 دورات خلال العام الماضي شارك خلالهم 289 عارضًا تم خلالهم تحقيق إجمالي مبيعات قاربت على 100 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال افتتاحها برفقة باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، معرض الأثاث "صنع في دمياط" في دورته الثانية، المقامة بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض بمدينة نصر بمحافظة القاهرة على مساحة 6000 متر وبمشاركة 63 عارضًا من صناع الأثاث بمدينة دمياط للأثاث واللجنة النقابية لصناع الأثاث والجمعيات التعاونية وأيضا الغرفة التجارية وجهاز تنمية المشروعات بالمحافظة، وذلك في حضور حسام شبكة مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بدمياط، والتي تستمر فعالياته حتى 17 يونيو الجاري ويفتح أبوابه للجمهور يوميا طوال تلك الفترة من الساعة العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساء.

وتفقدت المحافظ، ورئيس الجهاز أروقة المعرض الذي تضمن مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأثاث الكلاسيك والموردن والانتيك الذي يناسب جميع الأذواق وبأسعار مناسبة، كما اطلعا على ما قدمه الصناع المشاركين بالمعرض من خصومات على المنتجات المعروضة، وأكدت المحافظ ضرورة الإعلان عن الأسعار أمام الجمهور قبل وبعد الخصم.

من جانبه، أكد باسل رحمي أن الجهاز يعمل على تنفيذ توجيهات الدولة وتقديم كافة آليات الدعم المالي وغير المالي لصناع الأثاث في دمياط ويتعاون معهم لرفع إنتاجيتهم وتطوير منتجاتهم وفتح أسواق جديدة لهم، مشيرًا إلى أهمية معرض صنع في دمياط الذي يتعاون خلاله جهاز تنمية المشروعات مع محافظة دمياط في إقامته وتنظيمه على عدة دورات سنويا بهدف فتح أسواق جديدة للمنتج الدمياطي المتميز من الأثاث والديكور في نطاق القاهرة الكبرى وإتاحة الفرصة لأصحاب المشروعات المتميزة لتسويق منتجاتهم بشكل مباشر أو إبرام تعاقدات جديدة أثناء فترة المعرض.

وأوضح رحمي أن الجهاز يحرص على التنسيق مع الجهات الشريكة لتحقيق رؤية وأهداف الدولة فيما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة ومنها الصناعات الحرفية والتكتلات الإنتاجية في المحافظات، وأيضًا تطوير صناعة الأثاث في دمياط باعتبارها إحدى المصادر الأساسية للتشغيل وتوفير فرص عمل للعمالة المتخصصة في هذا القطاع، علاوة على تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات.