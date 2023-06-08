"لا نبحث عن مناصب".. كواليس استقالة أعضاء هيئة مكتب نقابة المهندسين

وجه وكيل النقابة اللواء حسام رزق، باسم هيئة مكتب النقابة، التهنئة لنقيب المهندسين طارق النبراوي، بعد إعلان وزير الموارد المائية والرى هاني سويلم تجديد الثقة فيه.

وأعلن رزق، خلال كلمته بمؤتمر صحفي، بحضور وزير الموارد المائية والرى هاني سويلم، ووزير النقل الفريق كامل الوزير، عن تقدم جميع أعضاء هيئة مكتب النقابة باستقالتهم من مناصبهم فى عضوية هيئة المكتب والمجلس الأعلى للنقابة لإفساح الطريق لأعضاء المجلس الأعلى للنقابة لاختيار زملاء آخرين لشغل هذه المناصب.

وأكد: "نحن لا نبحث عن مناصب، وأكرمنا الله بتجارب ناجحة فى كل الأماكن، والعمل العام أمانة، ويعلم الله ما نعمل وما تخفي الصدور".

ووجه الشكر لأعضاء المجلس الأعلى للنقابة على ما قدموه من جهد وفكر وحس وطني قوي للحفاط على استمرار عمل النقابة، وتقديم جميع الخدمات للمهندسين وأسرهم.