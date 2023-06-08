الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بسبب "عمومية 30 مايو".. استقالة جماعية لأعضاء هيئة مكتب نقابة المهندسين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن المهندس حسام الدين رزق، وكيل أول نقابة المهندسين، عن تقدم جميع أعضاء هيئة مكتب النقابة باستقالاتهم من مناصبهم في هيئة المكتب، وبعضهم تقدم باستقالته من المجلس الأعلى أيضا لإفساح المجال لمجلس النقابة لاختيار من يرونه مناسبا.

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وبدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي الذي يُعقد بمقر نقابة المهندسين بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الري، لعرض ما توصلت إليه جهود حل الأزمة داخل النقابة.

حضر المؤتمر كل من النقيب العام طارق النبراوي والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الري، والمهندس يسري الديب، الأمين العام والمهندس حسام رزق وإيهاب خضر، وكيلي النقابة والمهندس محمد ناصر أمين الصندوق، وم. أحمد صبري، الأمين العام المساعد، وم. معتز بركات، أمين الصندوق المساعد.

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المهندس حسام الدين رزق وكيل أول نقابة المهندسين مكتب النقابة المجلس الأعلى هيئة المكتب

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