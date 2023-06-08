تعرف على مواعيد عمل حديقة حيوان الجيزة الجمعة 9 يونيو 2023

مواعيد عمل حديقة حيوان الجيزة ليوم الجمعة الموافق 9 يونيو 2023.. من الموضوعات التى ارتفعت معدلات البحث عنها عبر محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية.

"الدستور" يستعرض خلال هذا التقرير جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

مواعيد عمل حديقة حيوان الجيزة

أكد رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان الدكتور محمد رجائي، أن مواعيد عمل حديقة الحيوان غدًا الجمعة 9 يونيو 2023 هى من 9 صباحًا حتى الخامسة عصرًا، مضيفاً أن سعر تذكرة الدخول خمسة جنيهات.

تطوير حديقة الحيوان

وقبل أشهر، أعلنت الحكومة عن تطوير حديقة الحيوان ضمن خطة الدولة لتطوير الحدائق الكبرى بمساعدة الشركات الخاصة.

ملامح خطة التطوير

وكلفت وزارة الزراعة بتطوير حديقة الحيوان بمشاركة عدد من شركات القطاع الخاص وأعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الزراعة على "فيسبوك" وقتها، عن خطة التطوير وهى أن تكون الحديقة بلا حواجز مع مراعاة تحقيق الأمان للزائرين والحيوانات وتعتمد على تقسيم الحديقة إلى 4 قطاعات، منها المصرية، والإفريقية، والآسيوية، والتجربة الليلية، وحيوانات أخرى.

وأوضحت وزارة الزراعة أن تشغيل الحديقة سيكون من خلال حصول إحدى الشركات الخاصة وذلك لمدة تصل إلى 25 عاما.

يذكر أن حديقة الحيوانات بمحافظة الجيزة أنشأت فى عهد الخديوى فى نهاية القرن الـ19 وتم تأسيسها عام 1891 م، وهى تعتبر أكبر حديقة للحيوانات في مصر والشرق الأوسط، وأول حديقة حيوان فى قارة إفريقيا وكان اسمها فى القرن التاسع عشر وقت تأسيسها هو "جوهرة التاج لحدائق الحيوان في إفريقيا" وتم افتتاحها للجمهور عام 1891 على يد الخديوي توفيق ابن إسماعيل ولم يمهل القدر الخديوى إسماعيل لافتتاحها.

وكانت تحتوى على العديد من الحيوانات وكذلك الكثير من النباتات المستوردة غير موجودة في الطبيعة المصرية، وكان بها ما يقرب من 6 آلاف حيوان من نحو 175 نوعا، بينها أنواع نادرة من التماسيح و الأبقار الوحشية وقد شيدت على مساحة بلغت 80 فدانا فى منطقة الجيزة.