الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على متهم بقتل طفله بعد تعذيبه فى منطقة السلام

حبس
حبس

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على متهم بقتل طفله البالغ من العمر عامين بعد تعذيبه في منطقة السلام.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من أحد  المستشفيات بوصول طفل عمره عامين مصاب بكدمات وجروح في أماكن متفرقة من الجسد ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه بمنطقة السلام.

وعلى الفور انتقلت الاجهزة الأمنية إلى المستشفى، وبالتحري تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والده وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهتهم اعترف بقتل المجني عليه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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