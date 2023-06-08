ضمن الحملة القومية.. إزالة 36 تعديًا على نهر النيل وفرعيه والمجاري المائية

أكدت وزارة الموارد المائية والري، استمرار شن حملات إزالة موسعة لكافة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف والمجاري المائية، وأيضًا أملاك وأراضي الوزارة بمختلف محافظات مصر، وذلك بالتنسيق مع جهات الدولة المختصة، ومنها شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحليات، ضمن الموجة الواحد وعشرين من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة.

شن حملات الإزالة المكبرة للتعديات على نهر النيل والمجارى المائية

في ذات الإطار واصلت الإدارات المركزية للموارد المائية والري، الخميس، شن حملات الإزالة المكبرة للتعديات على نهر النيل والمجارى المائية، حيث تم إزالة 36 تعديًا بمحافظات المنوفية والبحيرة منها 6 حالات على المجاري المائية بزمام هندسة ري ملوي بالإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة المنيا، وذلك بهدف الحفاظ على موارد المياه ومنافع الري من التعديات والتصدي لها فى حينها، إضافة إلى إحالة المخالفات للنيابة العسكرية، لتحقيق الردع اللازم للمخالفين والمتعدين وعدم العودة إلى المخالفة.

شن حملات الإزالة المكبرة للتعديات على نهر النيل والمجارى المائية

من جهته أكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، استمرار شن حملات الإزالة الموسعة لكافة التعديات على نهر النيل وفرعيه رشيد ودمياط والترع والمصارف، وذلك بهدف الحفاظ على المجرى المائي.

القضاء على كافة أشكال التعديات التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي نهر النيل

شن حملات الإزالة المكبرة للتعديات على نهر النيل والمجارى المائية

كذلك، أكد رئيس القطاع لـ"الدستور"، إزالة جميع التعديات في المهد وعلى نفقة المخالفين لعدم العودة إلى المخالفة من جديد، لافتًا إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في القضاء على كافة أشكال التعديات التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي نهر النيل وفرعيه، ومنها ردم المجرى المائي وبناء أسوار بالطوب.