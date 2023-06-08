الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عودة "حلا شيحة" ودار المسنين.. أبرز تصريحات الفنان أشرف زكي

أشرف زكي
أشرف زكي

تصدرت تصريحات نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، عن رغبة الفنانة حلا شيحة في العودة للوسط الفني، عمليات البحث عبر محرك "جوجل"، بعد لقائه مع الإعلامية مني الشاذلي في حلقة خاصة.

ويرصد "الدستور" في السطور التالية، أبرز تصريحات الفنان أشرف زكي..

 

أزمة حلا شيحة الفنية

تحدث الفنان أشرف زكي، عن عودة الفنانة حلا شيحة للتمثيل مرة أخرى بعد الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها.

وقال زكي: "قلت في السابق أنه حال قررت حلا شيحة  العودة للوسط الفني، فأنا لست صاحب قرار وهاخد رأي كل فنانين مصر، الأهم رأي الأسرة الفنية لأن ما حدث من إساءة كان يمسهم جميعا، وتواصلت مع الأسرة الفنية لجس نبضهم واستكشاف رأيهم حال رغبت حلا شيحة العودة وهما متسامحين وبيقولوا بنتنا".

دار المسنين لكبار الفنانين مجانًا

وأكد الفنان أشرف زكي، أنه استكمل إقامة دار المسنين بمشورة ومعاونة الفنان أشرف عبدالغفور، والفنانة سميحة أيوب، متابعًا: "تكفل بجميع المقيمين بها الشيخ الدكتور السلطان قاسمي حاكم الشارقة، ودار المسنين كانت حلم، و تم تسميتها دار إقامة كبار الفنانين".

مشاهد الجنازات

أكد الدكتور أشرف زكي أنه:"إحنا جبنا شركة للتنظيم، و لكن إجراءات وفاة الفنان مصطفى درويش كانت سريعة، فملحقناش نتصل بالشركة، إحنا تجاوزنا مثل هذه المواقف إلى أن عادت في جنازة الفنان مصطفى درويش، وأنا شخصيًا اعتذر عما حدث، لأن ما حدث سلوك فردي، وأصحاب مشاهد الضحك ليسوا صحفيين أو إعلاميين".

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