تفاصيل خطة برشلونة البديلة لموسم الميركاتو الصيفى

كشفت تقارير صحفية عن الخطة البديلة لنادي برشلونة لسوق الانتقالات الصيفية، خاصة عقب فشل النادي في استعادة الأرجنتيني ليونيل ميسي، لصفوف الفريق.

وأعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي أمس، تعاقده مع ميسي بشكل رسمي في عقد مدته 3 سنوات مقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن الخطوة الأولى في سوق انتقالات برشلونة الصيفي هي التعاقد مع إينيجو مارتينيز، مدافع فريق أتلتيك بلباو، والذي يتواجد حاليًا في برشلونة، وقد أتم النادي كافة الإجراءات معه، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة قريبًا في عقد ممتد حتى 2025.

فيما يأمل تشافي أن تكون الصفقة الثانية في تدعيمات برشلونة الصيفية هي التعاقد مع لاعب في مركز خط الوسط الدفاعي لخلافة سرجيو بوسكيتس، وتناقش مع مسئولي النادي عن تدعيم هذا المركز، ولكن لم يستقر بعد على اللاعب الذي سيتم اختياره؛ للتعاقد إذ يفاضل بين الأسماء الآتية:

"مارتين زوبيميندي، روبن نيفيز، جوشوا كيميتش، سفيان أمرابط، مارسيلو بروزوفيتش" وهم بعض المرشحين للتعاقد؛ ويفضل تشافي التعاقد مع زوبيميندي ولكن قميته التسويقية 60 مليون يورو وهي قيمة خارج قدرات برشلونة في الوقت الحالي، لكن المؤكد أن لابورتا وأليماني، سيعملان على ضم لاعب في مركز المحور الدفاعي، وهو المكان الذي يجب عليهم أن يبذلوا أكبر قدر من الجهد الرياضي والاقتصادي.

كما يعمل النادي على ضم لاعب وسط مع وصول لاعب في مركز الجناح الأيسر، وفي المقام الأول اللاعب الذي يتوق النادي للتعاقد معه هو إلكاي جندوجان، ولكنه حتى في حالة رحيله من السيتي إلا أنه يمتلك شريحة بقيمة 10 ملايين يورو لا يستطيع النادي تحملها أما بالنسبة للجناح الأيسر فالاختيار الأول هو يانيك كاراسكو، جناح أتلتيكو مدريد.