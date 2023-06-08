مسن من تل العقارب: "الريس إداني محل بالتقسيط وعهده هو الأفضل" (فيديو)

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه سدّة الحكم بعد ثورة 30 يونيو على إزالة العشوائيات التي كانت تهدد الأهالي والمظهر الحضاري، منها "تل العقارب" تلك المنطقة التي عانت كثيرًا من الإهمال ضمت داخلها عدد كبير من العشش والمنازل الآيلة للسقوط والتي تحولت من وكرًا للمخدرات والعشوائية إلى كمبوند "روضة السيدة زينب" وكاميرات مراقبة مباشرة مع قسم السيدة زينب من أجل الاستقرار والأمن والأمان.

قال عم عربي، أقدم أهالي السيدة زينب: "تحولت منطقة تل العقارب التي كانت منطقة عشوائية إلى أفضل مشروع لتطوير المناطق العشوائية، وقبل الإعمار كان فيها اهمال ومنطقة عشوائية 100%".

أضاف عربي، 73 عامًا:"الإيجار رمزي في الشقق وكانت المنطقة محدش يطيق يقعد فيها والعهد الجديد مريح الناس والريس إداني محل تجاري في الروضة بالتقسيط، فعهد السيسي هو الأفضل".