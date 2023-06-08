الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": إصابة 5 أشخاص بينهم أطفال في عملية طعن بفرنسا

إصابة 5 أشخاص بينهم
إصابة 5 أشخاص بينهم أطفال في عملية طعن بفرنسا

أعلنت الكاتبة والباحثة السياسية ليلى جيري إصابة 5 أشخاص، بينهم 4 أطفال، جراء عملية طعن ببلدة أنسي في الألب الفرنسية، مؤكدة أن الجميع هنا ينتظر المعلومات النهائية المقرر أن يعرضها النائب العام في هذا الشأن.

العمليات الإجرامية بفرنسا 

وكشفت جيري، خلال مداخلة مع "القاهرة الإخبارية"، عن شخصية منفذ الهجوم، مؤكدة أن سوري الجنسية وتم القبض عليه من قبل السلطات الفرنسية وبحوزته رخصة قيادة تحمل جنسيته باسم عبد المسيح، يبلغ من العمر ٣١ عامًا، ويعيش في السويد منذ 10 سنوات.

أضافت أن المجرم قدم طلب لجوء لفرنسا وتم رفض هذا الطلب من قبل لكونه لاجئًا في الأساس، لافتة أنه لا أحد يعلم لماذا قام هذا الشخص بالعمل الإجرامي، خاصة أن الواقعة تم تنفيذها على أطفال لم تتجاوز أعمارهم 3 سنوات. 

ليلى جيري كاتبة صحفية مدينة آنسي الفرنسية القاهرة الإخبارية العمليا الإجرامية بفرنسا

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