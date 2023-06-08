لأول مرة.. "كابتن عزيز" يشارك فى فقرة رياضية على dmc

بدأ برنامج 8 الصبح على شاشة قناة dmc في عرض فقرات جديدة ضمن خطة واسعة لتطوير مضمون ومحتوى البرنامج، بما يتناسب مع طبيعة جمهور البرامج الصباحية بشكل أكبر.

الفقرات الجديدة من ضمنها مشاركة الشخصية الكارتونية الشهيرة (كابتن عزيز) لمذيعة البرنامج هبة ماهر في تقديم فقرة رياضة.

وشخصية كابتن عزيز منتشرة بشكل واسع على السوشيال، حيث تقدم تحليلات كروية بشكل مختلف ومميز.

"8 الصبح" يذاع يومياً على شاشة dmc من الساعة الثامنة حتى العاشرة، البرنامج من تقديم المذيعات آية جمال الدين وأسماء يوسف وهبة ماهر وداليا أشرف ورحمة خالد إخراج محمد مصطفى أحمد أبوكيلة..ويرأس تحريره أحمد عبدالعظيم.

وقالت أسماء يوسف:“مرّ 6 سنين على انطلاق قناة dmc، قناة ولدت عملاقة وبالتأكيد القناة وكل العاملين فيها كانوا بيحرصوا إنهم يعملوا معادلة صعبة جدًا إنهم يقدموا إعلام هادف وممتع وتوعوي وتنويري وهى من المعادلات الصعبة جدا اللي صعب تلاقي العديد من القنوات الفضائية بتتبعها، لكن قناة dmc من أهم القنوات اللي بتعمل المعادلة دي بشكل صحيح”.