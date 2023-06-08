برلماني: الرئيس السيسي غبر شكل الحياة في مصر خلال 9 سنوات

أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، بإنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الـ9 سنوات الماضية، مضيفا أن الرئيس بذل الكثير من الجهد والعطاء والعمل، فى سبيل تحقيق التنمية في جميع المجالات والرخاء والاستقرار للوطن.

وأوضح “الرشيدي” في بيان له اليوم الخميس، أنه منذ تولى الرئيس السيسي حكم البلاد كان حريص على توفير الحياة الكريمة للمواطن في جميع المستويات، واستطاع حماية الدولة منذ 30 يونيو 2014 وتحقيق الاستقرار والأمن والأمان لمواطنيها بعيدا عن سيناريوهات الأزمات والصراعات والتي تشهدها العديد من دول المنطقة، بجانب أنه عمل على الحفاظ على الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، رغم تعرض العالم أجمع لأزمة فيروس كورونا وتوقف سلاسل الإمداد فضلا عن تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية.

وذكر عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس قام بتدشين مبادرة حياة كريمة والتي تقدم خدماتها لنحو 60 مليون مواطن مصرى، ورفع البنية التحتية في القرى والنجوع والمناطق الأكثر فقرا فى مختلف أرجاء الجمهورية، بالإضافة إلى رفع كفاءة منظومة الصحة وخلق التأمين الصحي الشامل لتقديم خدمات علاجية تليق بالمواطنين المصريين.

وأشار “الرشيدي” إلى أن الرئيس وجه الدولة بتنفيذ عدد من المشروعات العملاقة خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات، من بينها مشروعات الإسكان الإجتماعى والتى وفرت آلاف الشقق السكنية للشباب والأسر البسيطة بجانب مشروعات الإسكان المتوسطة بكافة المحافظات، مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة، وتطوير المستشفيات القائمة، فضلا عن قناة السويس الجديدة والتى حقق دخلا بالعملة الأجنبية للمصريين.

وأوضح أنه فى عهد الرئيس السيسي، شهدنا إطلاق التأمين الصحي الشامل، ومبادرة إنهاء قوائم الانتظار، ومبادرة 100 مليون صحة، وإطلاق برنامج تكافل وكرامة، وإنشاء مستشفيات لعلاج الأورام ، وإنشاء مدارس جديدة وتطوير وتأهيل المدارس القائمة، وبدء العمل على المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، والمرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وإنشاء مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت ومجمعات صوامع غلال للحفاظ على المخزون الاستراتيجي للقمح.

واختتم “الرشيدي” أن الرئيس السيسي افتتح مشروعات أخرى هامة كمطار البردويل الدولى، ومطار سفنكس الدولى، ومجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء، والمجمع المتكامل للإنتاج الحيوانى والألبان ومشروع مستقبل مصر للزراعة المستدامة، مجمع محطات بنبان للطاقة الشمسية، ومشروع توشكى الخير وغيرها من المشروعات، لافتا إلى أن الرئيس السيسي أحدث طفرة كبيرة في كافة أركان الدولة ولم يفعلها رئيس من قبل.