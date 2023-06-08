إزالة 19 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة التعديات بكافة مدن ومراكز المحافظة وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم ضمن المرحلة الثانية من الموجه 21 للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة كاملاً وردع المخالفين، مؤكدةً على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وشهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات ضمن المرحلة الثانية من الموجة 21 أسفرت عن إزالة 19 حالة تعدى بنطاق 5 مراكز بإجمالي مساحة بلغت 954 مترا مربعا، عبارة عن تنفيذ إزالة 8 حالات تعدي بمساحة 806 م2 بكفر الدوار، وإزالة 4 حالات تعدي بمساحة 79 م2 بشبراخيت، وإزالة حالتي تعدي بمساحة 30 م2 برشيد.

كما تمكنت الحملة من تنفيذ إزالة 3 حالات تعدي بمساحة 27 م2 بكوم حمادة،و حالتي تعدي بمساحة 12 م2 بالمحمودية.

وشددت الدكتورة نهال بلبع على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

وأكدت أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس وكذلك الإزالة الفورية لأى حاله تعدى.