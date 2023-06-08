وكيل صحة مطروح يعتمد نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى "تمريض"
اعتمد الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي «تمريض» بحضور الدكتور محمد شبانة، مدير إدارة المدارس، وسها عبدالكريم، موجهة المدارس، ويسري محمد، رئيس لجنة النظام والمراقبة.
وأوضح وكيل صحة مطروح أن نسبة نجاح الصف الأول بلغت ٩٥.٢٪، حيث تقدم ٢٣٣ طالبًا للجان الامتحانات، ونجح منهم ٢٢٢ طالبًا، بينما بلغت نسبة نجاح الصف الثاني ٩٦.٧٪، حيث تقدم ٢٤٥ طالبًا للجان الامتحانات، ونجح منهم ٢٣٧ طالبًا، مقدمًا التهاني للناجحين.