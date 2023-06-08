الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جمعية رجال الأعمال: الكثير من الشركات المصرية لديها استعداد للتوسع في أفريقيا

عادل حسني
عادل حسني

جمعية رجال الأعمال

أكد محمد عادل حسني، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الزامبية لوساكا للمشاركة في قمة دول الكوميسا، مشيرًا إلى أن تولي مصر قيادة تجمع الكوميسا ساهم بشكل كبير في فتح فرص كبيرة لمشاركة الشركات المصرية في مشروعات التنمية ومشروعات البنية التحتية، خاصةً بعد تجربتها الناجحة في النهضة الإنشائية وإقامة المدن الجديدة ومشروعات النقل والطرق.

وأكد عادل حسني أن الشركات المصرية تمتلك جميع المقومات للمساهمة بفاعلية في مشروعات تنمية القارة الأفريقية خلال الفترة المقبلة، بدعم خبراتها المتنامية لتنفيذ المشروعات الاستثمارية المختلفة.

وأكد عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال أنه يتم دراسة العديد من مشروعات البنية التحتية في أفريقيا، والتعاون المصري الأفريقي في تصدير الخبرات في قطاعات الصناعة والتجارة والإنشاءات للسوق الأفريقية، وبحث فرص تنفيذ الشركات المصرية لمشروعات البنية التحتية والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية في القارة السمراء.

وأشار عضو جمعية رجال الأعمال إلى أهمية استثمار نجاح العديد من شركات المقاولات والإنشاءات المصرية التي تتواجد في العديد من دول أفريقيا لتعزيز تواجد المنتجات المصرية في أسواق أفريقيا. 

وأوضح حسني أن هناك تحديات تواجه بعض شركات المقاولات عند التوسع في أفريقيا، وخاصة فيما يتعلق بالنظام البنكي. 

وأضاف أن هناك الكثير من الشركات المصرية لديها استعداد للتوسع في أفريقيا بشرط توافر البنية التحتية التي تحافظ وتضمن سلامة الاستثمارات. 

ودعا إلى أهمية فتح فروع أكثر للبنوك المصرية في دول أفريقيا وزيادة المساندة التصديرية، خاصة للدول الحبيسة. 

وأضاف أن الشركات المصرية في مجال التشييد والبناء لديها خبرات واسعة تجعلها قادرة على تصدير الخبرات والتجارب الناجحة لقارة أفريقيا، موضحًا أن مشروعات البنية التحتية محور رئيسي لضمان جذب الاستثمارات ودعم الشركات في التوسع بأفريقيا.

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