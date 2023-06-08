الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

محلات الجزارة بالوراق تخصص يوما فى الأسبوع لبيع اللحوم بـ 200 جنيه للكيلو

محل جزارة
محل جزارة

محلات الجزارة بالوراق تخصص يوما فى الأسبوع لبيع اللحوم بـ 200 جنيه للكيلو

حرص عدد من جزارين منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة على بيع اللحوم الحمراء بأسعار مخفضة وذلك لتخفيف الأعباء على المواطنين بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وتوفير اللحوم الحمراء لكافة المواطنين، وذلك في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بشكل كبير على مدار الفترة الماضية بعد أن تجاوز سعر الكيلو الواحد ٣٠٠ و ٣٥٠ جنيها.

وضمن الجزارين الذين حرصوا على توفير لحوم حمراء بأسعار مخفضة أحد محال الجزارة بسوق العمارنة بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، والذي حرص على توفير لحوم حمراء بسعر ٢٠٠ جنيه للكيلو الواحد، وذلك لتوفير اللحوم لكافة المواطنين ومحاربة غلاء وجشع التجار.

يقول محمد، أحد المسئولين عن محل الجزارة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة، إن بيع كيلو اللحم الحمراء بسعر ٢٠٠ جنيه ليس بشكل يومي ولكنه يتم تخصيصه في يوم واحد فقط بالأسبوع وذلك من أجل توفير اللحوم في كافة البيوت ولجميع الأهالي ولرفع شعار لا لغلاء التجار، لافتا إلى أن الإقبال يتزايد يوما بعد يوما على المحل لشراء اللحوم الحمراء.

وتابع أن تخصيص يوم لبيع كيلو اللحم الحمراء بسعر ٢٠٠ جنيها أمر مفيد من جميع الجوانب، فهو من ناحية لرفع الأعباء على المواطنين وتوفير اللحوم الحمراء للجميع بسعر مناسب خاصة بعد ارتفاع أسعار اللحوم وتجاوزها الـ٣٠٠ جنيها ومن ناحية أخرى فهو يجذب المواطنين للمحل وبالتأكيد طالما أن اللحوم ذات جودة عالية وسعر مميز سوف يجذب المزيد من الزبائن لشراء كميات من اللحوم.

واختتم حديثه بأن الوقت الحالي هو موسم الجزارين ويقبل فيه المواطنين على شراء اللحوم بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وهو ما دفعه ببيع اللحم بسعر مخفض ٢٠٠ جنيه في هذا الوقت والذي يكثر فيه شراء اللحوم.

كيلو اللحمه بـ٢٠٠ اللحمه بـ٢٠٠ جزارين منطقة الوراق جزارين منطقة الوراق شعار لا لغلاء محافظة الجيزة

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