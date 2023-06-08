الخميس 08 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بنوك الدم بمستشفيات جامعة عين شمس تحتفل باليوم العالمي للتبرع 14 يونيو

اليوم العالمي للتبرع
اليوم العالمي للتبرع

تحتفل بنوك الدم بمستشفيات جامعة عين شمس باليوم العالمي للتبرع بالدم، يوم الرابع عشر من شهر يونيو، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

ويعد الاحتفال استكمالا لانطلاق برنامج "خمسة لواحد- 5for1"، والذي يهدف إلى توفير 5 متبرعين لكل مريض من مرضى أمراض الدم والفشل الكلوي والأورام وزرع النخاع، والذين يحتاجون لنقل الدم بصفة مستمرة من متبرعين منتظمين حتى لا يتكون لديهم أجسام مضادة يصعب معها توفير دم آمن لهؤلاء المرضى.

يكون الاحتفال عن طريق عمل مسابقة بين طلبة المدارس لمقترح أفضل برنامج دعاية لحث المجتمع على التبرع الدائم بالدم أو أحد مشتقاته وتتكون لجنة تحكيم المسابقة من أساتذة من كلية الإعلام والتربية والطب.

ويقام مؤتمر ESHA الدولي الحادي عشر تحت شعار "إشعال النيران من أجل تحديثات أمراض الدم والأورام" يومى 14، 15 يونيو، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد أسامة عزازي، تحت رعاية الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس الدكتور على الأنور عميد كلية الطب.

يسعى المؤتمر لتسليط الضوء على آخر التحديثات في مجال أمراض الدم سريع النمو والمتوسع من خلال دعوة كبار المتحدثين المحليين والدوليين من خلال برنامج متنوع يتضمن العديد الجلسات والمناقشات والمحاضرات الحديثة.

يستعرض المؤتمر التطورات الحديثة والتحديثات في إدارة اضطرابات الدم، الحميدة والخبيثة وكذلك المكونة للدم، زرع الخلايا الجذعية.

إدارة المستشفيات الجامعية الباثولوجيا الباثولوجيا الإكلينيكية إضطرابات الدم التنفيذي التعليم العالي والبحث العلمي التطورات البحث العلمي الدكتور محمد عوض تاج الدين

الأكثر قراءة

مؤتمر صحفى لإعلان حل أزمة نقابة المهندسين بحضور وزيرى الرى والنقل اليوم

مصطفى كلبش معاون مباحث الفتح يتصدر البحث على مواقع التواصل بعد استشهاده (صور)

وصول أولى شحنات الأدوية المشتقة من البلازما المصرية من إسبانيا

استعلام مباشر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية قنا 2023 الترم الثاني عبر الدستور

البترول: أسواق النفط بدأت في الاستقرار وأمريكا تتطلع إلى استعادة زخم العرض

"الموروث المجتمعي من الحضارة المصرية في مجتمعنا المعاصر".. محاضرة بمكتبة الإسكندرية الإثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

وائل لطفي

«إنترلوك» فى الحيتية!

ماجد حبته

أول زيارة رئاسية لأنجولا!

محاسن السنوسي

مصر وعُمان.. آفاق واعدة

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس