بنوك الدم بمستشفيات جامعة عين شمس تحتفل باليوم العالمي للتبرع 14 يونيو

تحتفل بنوك الدم بمستشفيات جامعة عين شمس باليوم العالمي للتبرع بالدم، يوم الرابع عشر من شهر يونيو، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

ويعد الاحتفال استكمالا لانطلاق برنامج "خمسة لواحد- 5for1"، والذي يهدف إلى توفير 5 متبرعين لكل مريض من مرضى أمراض الدم والفشل الكلوي والأورام وزرع النخاع، والذين يحتاجون لنقل الدم بصفة مستمرة من متبرعين منتظمين حتى لا يتكون لديهم أجسام مضادة يصعب معها توفير دم آمن لهؤلاء المرضى.

يكون الاحتفال عن طريق عمل مسابقة بين طلبة المدارس لمقترح أفضل برنامج دعاية لحث المجتمع على التبرع الدائم بالدم أو أحد مشتقاته وتتكون لجنة تحكيم المسابقة من أساتذة من كلية الإعلام والتربية والطب.

ويقام مؤتمر ESHA الدولي الحادي عشر تحت شعار "إشعال النيران من أجل تحديثات أمراض الدم والأورام" يومى 14، 15 يونيو، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد أسامة عزازي، تحت رعاية الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس الدكتور على الأنور عميد كلية الطب.

يسعى المؤتمر لتسليط الضوء على آخر التحديثات في مجال أمراض الدم سريع النمو والمتوسع من خلال دعوة كبار المتحدثين المحليين والدوليين من خلال برنامج متنوع يتضمن العديد الجلسات والمناقشات والمحاضرات الحديثة.

يستعرض المؤتمر التطورات الحديثة والتحديثات في إدارة اضطرابات الدم، الحميدة والخبيثة وكذلك المكونة للدم، زرع الخلايا الجذعية.