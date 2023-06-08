مؤسس كتلة الحوار: جلسات الحوار الوطني تشهد نقاشًا ديمقراطيًا

قال البرلماني السابق باسل عادل، مؤسس كتلة الحوار، إن الحوار الوطني بمثابة لحظة أمل فارقة، تؤسس لانطلاقة حقيقية لوطن يساع كل أبنائه، مشيرًا إلى أن مسار الحوار الوطني إيجابي للغاية.

وأضاف "عادل"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن جلسات الحوار الوطني شهدت نقاشًا ديمقراطيًا، مؤكدًا أن الحوار الوطني يتقدم في كل جلسة تقدم ايجابي وينضبط وتتكامل المشاركات فيه رغم اختلافها وأقوى دليل أن الكل بدأ في طرح رؤيته وموقفه من السياسات دون الأفراد ويحترم الرؤى المخالفة له في التوجه، ويتم التعاطي مع مختلف الرؤى من قبل القائمين على الحوار بشكل مشجع ويشير إلى نجاحه في تحقيق الهدف منه.

وتعقد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ضمن المحور السياسي للحوار الوطني، الأحد المقبل، جلسة نقاشية حول عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين.

كما تعقد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة جلسة لمناقشة قانون حرية تداول المعلومات.

وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول موضوع قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية؛ لمناقشة المعوقات أمام العمل الأهلي، والمدرجتان على جدول أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلي.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد أرجأ كل جلسات الحوار المقررة الأسبوع الحالي، لتتم خلال الأسبوع القادم بنفس جلساتها والمتحدثين فيها وحاضريها.