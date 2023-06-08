تشكيل الأهلى المتوقع أمام الوداد المغربى فى نهائى دورى الأبطال وموعد المباراة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد المغربى فى نهائى دورى الابطال وموعد المباراة والقنوات الناقلة، هو ما يشغل اهتمامات جماهير القلعة الحمراء، والتى تنتظر مشاهدة فريقها على منصات التتويج حاملًا كأس البطولة، ومتوجًا باللقب الحادى عشر فى تاريخه.

وحقق الأهلى الفوز على الوداد المغربى فى مباراة الذهاب بنهائى دورى الأبطال، والتى أقيمت الأحد الماضى على ستاد القاهرة بهدفين مقابل هدف، ويحتاج المارد الأحمر فى مباراة الإياب لتحقيق الفوز أو تحقيق التعادل، أو الخسارة بفارق هدف بشرط تسجيل الاهلى لهدفين للتويج بلقب دورى الأبطال.

موعد مباراة الاهلى والوداد فى اياب نهائى دورى أبطال افريقيا

يحل الأهلي ضيفًا على الوداد المغربى فى تمام العاشرة من مساء الأحد القادم 11ـ 6ـ2023، على ملعب مركب محمد الخامس بالعاصمة المغربية دار السلام، فى مباراة الإياب بنهائى دورى ابطال افريقيا.

تاريخيا، التقى الأهلي مع الوداد المغربى فى 12 مباراة فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، حقق الأهلي الفوز فى 5 مباريات كان اخرها التى جمعت الفريقين فى مباراة الذهاب الأحد الماضى، وخسر الأهلى فى 3 مباريات، وتعادل الفريقين فى 4 مباريات.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والوداد فى اياب نهائى دورى ابطال افريقيا

تنقل مجموعة قنوات بى إن سبورت مباراة الإياب بين الأهلي والوداد المغربى فى نهائى دورى ابطال افريقيا، على الهواء مباشرًا، كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة.

ويحصل المتوج بلقب بطولة دورى أبطال أفريقيا على جائزة مالية قدرها 4 ملايين دولار، بعدما قرر الاتحاد الافريقي فى اجتماعه الأخير مضاعفة مكافأت البطولة، على أن يحصل صاحب المركز الثانى على مليون دولار.

تشكيل الأهلى المتوقع أمام الواد المغربى فى نهائى دورى الأبطال

يجرى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى تعديلًا وحيدًا على تشكيل الأهلي الذى خاض به مباراة الذهاب بالقاهرة، وذلك بإشراك محمد الشناوى حارس المرمى فى التشكيل الأساسى بدلا من مصطفى شوبير وذلك بعد تماثل الشناوى للشفاء من الإصابة التى أبعدته عن مباريات الاهلى الأربعة الأخيرة سواء فى الدورى أو فى مباراة الذهاب امام الوداد بدورى الأبطال.

تشكيل الأهلى المتوقع أمام الواد المغربى فى نهائى دورى الأبطال

محمد الشناوى فى حراسة المرمى

محمد هانى ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلى معلول فى الدفاع

أليو ديانج وحمدى فتحى ومروان عطية فى وسط الملعب

بيرسى تاو وحسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا فى الهجوم.