الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يختتم تدريباته قبل السفر للمغرب لمواجهة الوداد فى نهائى أبطال إفريقيا

تدريبات الأهلى
تدريبات الأهلى

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الختامي في القاهرة اليوم على ملعب التتش، قبل السفر إلى المغرب استعدادًا لمباراة الوداد المقرر لها 11 يونيو الجاري، على مركب محمد الخامس في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث عن الجوانب الفنية والخططية. وخاض الفريق فترة إحماء قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

وأدى رباعي حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وتغادر بعثة الأهلي القاهرة عصر اليوم متجهة إلى المغرب؛ لخوض مباراة الإياب في نهائي دوري الأبطال.

وحقق الأهلي الفوز على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة مساء يوم الأحد الماضي.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملعب التتش مباراة الأهلي والوداد نهائي دوري الابطال الاهلى يفوز على الوداد

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