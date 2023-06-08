الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط تشكيل عصابي بحوزته 30 طربة حشيش بسوهاج

ارشيفيه
ارشيفيه

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على تشكيلا عصابيا تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة بناحية نجع سعودى دائرة مركز سوهاج حيث تم ضبط 30 طربة من مخدر الحشيش و3 هواتف محمولة و3 سلاح أبيض و350 جنيها ودراجة نارية بدون لوحات.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات حيث تم عمل كمين بدائرة مركز شرطة سوهاج وتم ضبط أفراد التشكيل.

ترجع الواقعة إلى ورود معلومات لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج"، مفادها قيام قيام 3 أشخاص بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهم وجلب وإحضار المواد المخدرة لترويجها على عملائهم متخذين من دائرة مركز سوهاج مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وكشفت التحريات الأولية التي قام بها رئيس فرع سوهاج  بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالإشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط وحدة مركز شرطة سوهاج عن قيام ح . ح . أ عاطل ويقيم بدائرة قسم ثان سوهاج ، وإ . م . ش . أ ويقيم قرية قلقاو دائرة مركز سوهاج عاطل وم . ق . ر ويقيم ذات العنوان بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهم يتزعمه الأول بجلب كمية كبيرة من مخدر الحشيش بغرض الاتجار.

وعقب استصدار إذن النيابة  قامت مأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع سوهاج بالاشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي وأسفرت عن ضبط المتحرى عنه من خلال أكمنة الإنذار والمراقبة أثناء عمل كمين ثابت بمدخل قرية نجع سعودى دائرة مركز شرطة سوهاج وبحوزتهم   30 طربة من مخدر الحشيش و3 هواتف محمولة و3 سلاح أبيض و350 جنيه ودراجة نارية بدون لوحات.

وبمواجهة المتحرى عنهم بما أسفرت عنه عملية الضبط أعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول  للاتصال بعملائه والسلاح للدفاع  البيع تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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