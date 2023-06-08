المشدد 15 سنة لـ4 تجّار مخدرات بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض إبراهيم خليفة، رئيس المحكمة، بمعاقبة كل من مندوب مبيعات وتاجر سيارات، وصاحب فرن ونجار مسلح، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه لكل منهما، عما أُسند إليهم ومصادرة المخدر المضبوط وألزمتهما بالمصروفات الجنائية، بعد اتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار سمير علي شرباش، والمستشار طارق إبراهيم أبوالروس، والمستشار سامح سعيد سمك، وسكرتير المحكمة عمرو زكي.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 27746 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة العامرية أول يفيد بضبط المتهمين، وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، بأن التحريات دلت على قيام المتهمين: "ح.ال.م" مندوب مبيعات و "ح.ح.ع"، تاجر سيارات، و"م.ع.م" صاحب فرن و"ا.م.ال"، نجار مسلح، بالاتجار في المواد المخدرة، وتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهم وعقب تنفيذ القرار على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجدهم.

وأبصرت المتهم الأول والثاني يستقلان سيارة والمتهم الثالث والرابع يستقلان سيارة أخرى فتم ضبطهم، وبتفتيشهم عثر بحوزة المتهم الأول علي هاتف محمول والمتهم الثاني علي 4 هواتف محمولة وبحوزة المتهم الثالث 3 هواتف محمولة والمتهم الرابع 3 هواتف محمولة.

وبتفتيش السيارة الأولى عثر بها علي جوال بلاستيكي يحوي بداخله عدد 145 طربة حشيش ومبلغ مالي، وبتفتيش السيارة الثانية عثر على حافظة بلاستيكية تحوي بداخلها 200 طربة حشيش ومبلغ مالي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.