"الزراعة" تستعرض أنشطة مركز الإرشاد خلال شهر مايو

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتواجد الميداني مع المزارعين في الحقول وتوصيل الإرشادات والتوصيات الفنية لهم على أرض الواقع.

وصرح الدكتور حاتم الحمادي، رئيس الإدارة المركزية للارشاد الزراعي بوزار الزراع واستصلا الأراض، بأن الإدارة قامت بتنفيذ أنشطة إرشادية خلال شهر مايو شملت تنفيذ 50 يوم حصاد علي محصول القمح، كما تم تنفيذ 19 دورة ارشادية علي المحاصيل الحقلية والخضر والفاكهة وتنمية المرأة الريفية بإجمالي عدد 485 ندوة إرشادية بالمحافظات المختلفة وذلك بالاستعانة بالباحثين من مختلف التخصصات للتدريب الاخصائيين والمرشدين الزراعيين والمزارعين على الظروف المثالية للحصول على أعلى إنتاجية ومكافحة الآفات المختلفة ولتدريب الريفيات على بعض الصناعات الغذائية.

وأضاف أنه جاري تنفيذ الحقول الإرشادية لمحاصيل الذرة الشامية والأرز والذرة الرفيعة، أنه تم إصدار مجلة الإرشاد عدد مايو يونيو، وتضمن مقالات في جميع أوجه النشاط الزراعي بواسطة الخبراء المتخصصين ويتم توزيعها على المحافظات المختلفة بالمجان لمكافحة دودة الحشد الخريفية، كما تم عمل مطوية إرشادية وفلاير إرشادي لمكافحة دودة الحشد الخريفية، لما لهذه الحشرة من خطورة شديدة خاصة على محصول الذرة الشامية.

وأشار إلى أنه تم عمل ملصق إرشادي عن مكافحة دودة الحشد الخريفية كذلك عمل ملصق ارشادي لترويج للزراعة التعاقدية تم توزيعها على المحافظات لوضعها على المراكز الإرشادية، كما تم عمل فيلم كرتون عن مكافحة دودة الحشد الخريفية.

تم نشر جميع المطبوعات السابقة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.