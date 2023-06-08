الخميس 08 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تستعرض أنشطة مركز الإرشاد خلال شهر مايو

نشاط المعهد
نشاط المعهد

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتواجد الميداني مع المزارعين في الحقول وتوصيل الإرشادات والتوصيات الفنية لهم على أرض الواقع.

وصرح الدكتور حاتم الحمادي، رئيس الإدارة المركزية للارشاد الزراعي بوزار الزراع واستصلا الأراض، بأن الإدارة قامت بتنفيذ أنشطة إرشادية خلال شهر مايو شملت تنفيذ 50 يوم حصاد علي محصول القمح، كما تم تنفيذ 19 دورة ارشادية علي المحاصيل الحقلية والخضر والفاكهة وتنمية المرأة الريفية بإجمالي عدد 485 ندوة إرشادية بالمحافظات المختلفة وذلك بالاستعانة بالباحثين من مختلف التخصصات للتدريب الاخصائيين والمرشدين الزراعيين والمزارعين على الظروف المثالية للحصول على أعلى إنتاجية ومكافحة الآفات المختلفة ولتدريب الريفيات على بعض الصناعات الغذائية.

وأضاف أنه جاري تنفيذ الحقول الإرشادية لمحاصيل الذرة الشامية والأرز والذرة الرفيعة، أنه تم إصدار مجلة الإرشاد عدد مايو يونيو، وتضمن مقالات في جميع أوجه النشاط الزراعي بواسطة الخبراء المتخصصين ويتم توزيعها على المحافظات المختلفة بالمجان لمكافحة دودة الحشد الخريفية، كما تم عمل مطوية إرشادية وفلاير إرشادي لمكافحة دودة الحشد الخريفية، لما لهذه الحشرة من خطورة شديدة خاصة على محصول الذرة الشامية.

وأشار إلى أنه تم عمل ملصق إرشادي عن مكافحة دودة الحشد الخريفية كذلك عمل ملصق ارشادي لترويج للزراعة التعاقدية تم توزيعها على المحافظات لوضعها على المراكز الإرشادية، كما تم عمل فيلم كرتون عن مكافحة دودة الحشد الخريفية. 
تم نشر جميع المطبوعات السابقة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

 

الزراعة حصاد أنشطة المركزية للارشاد الزراعى خلال شهر

الأكثر قراءة

مؤتمر صحفى لإعلان حل أزمة نقابة المهندسين بحضور وزيرى الرى والنقل اليوم

استشهاد رائد فى تبادل لإطلاق النار مع عنصر إجرامى بأسيوط

ضبط عصابة لتزوير تأشيرات السفر

أمر ضبط لسائق سيارة دهس مسنا أثناء عبوره الطريق في مصر الجديدة

التخطيط: 2.5 تريليون جنيه حجم الاستثمارات العامة خلال آخر 4 سنوات

ضبط عصابة تزور العملات بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

وائل لطفي

«إنترلوك» فى الحيتية!

ماجد حبته

أول زيارة رئاسية لأنجولا!

محاسن السنوسي

مصر وعُمان.. آفاق واعدة

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس