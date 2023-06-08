الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ليفربول يعلن ضم ماك أليستر حتى 2028 كأولى صفقاته الصيفية

أليكسيس ماك أليستر
أليكسيس ماك أليستر

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، عن تعاقده، رسميًا، مع النجم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، لاعب برايتون، خلال فترة الميركاتو الصيفي.        

ليفربول يتعاقد مع أليكسيس ماك أليستر كأولى صفقاته الصيفية

وأصدر النادي الإنجليزي، بيانًا رسميًا، عبر حسابه على "تويتر"، أكد خلاله توصله لاتفاق مع أليكسيس ماك أليستر، وضمه من صفوف برايتون، كأولى صفقاته الصيفية لعام 2023، ولكنه لم يعلن عن قيمة الصفقة المادية.

وأكدت التقارير الصحفية أن ليفربول نجح في التعاقد مع أليكسيس ماك أليستر بعقد يمتد حتى يونيو 2028، مقابل 37 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت والمتغيرات.

وأضافت وسائل الإعلام الإنجليزية أن أليكسيس ماك أليستر اجتاز الفحوصات الطبية التي خضع لها في ليفربول قبل أن يتم الإعلان عن الصفقة.

وسيرتدي أليكسيس ماك أليستر القميص رقم 10 في الموسم الجديد 2023/ 2024، الذي كان يرتديه النجم السنغالي ساديو ماني، قبل رحيله إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني. 

وشارك أليكسيس ماك أليستر في 40 مباراة مع برايتون في جميع البطولات في الموسم المنصرم 2022/ 2023، سجل خلالها 12 هدفًا، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي، فقد شارك أليكسيس ماك أليستر في 16 مباراة مع منتخب الأرجنتين، وسجل هدفًا واحدًا في مرمى بولندا، في بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، قبل أن يتوّج باللقب مع منتخب بلاده.

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