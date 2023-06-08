محافظ كفر الشيخ: توريد 247 ألف طن قمح بنسبة 88.43%

كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن كميات الأقماح الموردة من المزارعين في المحافظة، سواء ما تم توريده داخل المحافظة أو ما تم نقله خارج المحافظة من أقماح مزروعة ضمن المساحة التي زرعها المزارعون بقرى ومراكز المحافظة، ومساحتها 215 ألف فدان.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن جملة ما تم توريده 247 ألفًا و41 طنًا و253 كيلو قمح بنسبة توريد 88.43%، مشيرًا إلى أن جملة ما تم توريده داخل 22 موقعًا بالمحافظة بلغ 191 ألفًا و824 طنًا و458 كيلو، والمنقول خارج المحافظة، 45 ألفًا و493 طنًا و795 كيلو، وما تم توريده ونقله للإكثار" التقاوى"، 9723 طنًا، بإجمالي 247 ألفًا و41 طنًا و253 كيلو قمح.

وأوضح عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، أن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2023 الحالي، يتم من خلال عدد 22 موقعًا تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ، وأن هناك متابعة من اللواء جمال نورالدين، محافظ الإقليم، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية.

وأكد الهابط، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة عماد عبدالغني حبيب، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقًا لتوجيهات المحافظ؛ حيث شدد على تنفيذ قرارات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.