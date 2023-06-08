السيسى: السياسة المصرية تعتمد على التهدئة وإيجاد صيغة للحوار والتفاوض

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الاستقرار والأمن أمران غاية فى الأهمية لجميع الدول الإفريقية، متابعًا: "أنا من الجيل الذي شاهد العديد من الصراعات، سواء على المستوى الوطني داخل مصر أو على مستوى الأحداث داخل القارة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بفعاليات قمة "كوميسا" الـ 22 في زامبيا، اليوم الخميس: "كل يوم يضيع على أي دولة من غير تنمية وبناء وإعمار يكون له تأثير كبير جدًا على مستقبل واقتصاد وحياة شعوب هذه الدول".

وتابع الرئيس السيسي أن السياسة المصرية تعتمد دائمًا على التهدئة ومحاولة إيجاد صيغة للحوار والتفاوض والتعامل بصبر كبير جدًا مع أي مشكلة من المشاكل.

وتابع: "التجربة المصرية تقول إن دائمًا الحلول السلمية والأمن والاستقرار والبناء والتنمية والإعمار أفضل كثيرًا من الصراعات والاقتتال والحروب".