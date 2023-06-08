الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"صحة الشيوخ": مصر تصر على تعزيز علاقاتها الاقتصادية بإفريقيا

الدكتور حسين خضير
الدكتور حسين خضير

أكد النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة كوميسا في زامبيا، مضيفًا أن مصر تصر على تعزيز علاقاتها الاقتصادية وتمتينها، والانطلاق بها وتحقيق التكامل الاقتصادي بين مختلف دول القارة.

ونوه حسين خضير، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بمشاركة الرئيس السيسي في قمة "كوميسا" بالعاصمة الزامبية لوساكا، قائلًا إن القمة الـ22 لتجمع دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى "كوميسا" بالعاصمة الزامبية لوساكا، شديدة الأهمية وتنطوي على الترتيب لانطلاقة اقتصادية إفريقية هامة، وتكامل اقتصادي حقيقي في العديد من المجالات.

ولفت وكيل لجنة الصحة إلى العديد من الأهداف التي تحققت خلال رئاسة مصر للكوميسا عام 2021 ومنها العمل على تعظيم التكامل الصناعي، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية فيما بين دول كوميسا، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وتقوية قدرة دول كوميسا على الصمود أمام التحديات الدولية وتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية فيما بين دول كوميسا.

وشدد خضير على أهمية الجولة الخارجية التي يقوم بها الرئيس السيسي للعديد من الدول الإفريقية، وتشمل زامبيا وأنجولا وموزمبيق. قائلًا: إن مصر حريصة على تعزيز علاقاتها الإفريقية وتمتينها على مدار السنوات الماضية، لافتًا إلى أن تجمع الكوميسا يضم 21 دولة منها مصر، وبوروندي، وجزر القمر، والكونغو الديمقراطية، ورواندا وموريشيوس وتونس والسودان والصومال وزامبيا وزيمبابوى وأوغندا وغيرها.

واختتم أن التحركات التي تقوم بها مصر على الصعيد الإفريقي في غاية الذكاء، ومصر لم تتحرك على الساحة الإفريقية بمثل هذا العمق إلا وقت الرئيس السيسي وهو ما يحسب له.

النائب الدكتور حسين خضير مجلس الشيوخ وكيل لجنة الصحة التكامل الاقتصادي الكوميسا

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