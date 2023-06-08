الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

3 مصابين في حادث تصادم بطريق الفيوم - القاهرة

تصادم سيارة ملاكي
تصادم سيارة ملاكي

أُصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة في أنحاء الجسم إثر اصطدام سيارة ملاكي بالحاجز الخرساني، عند مدخل أبو عيطة بطريق الفيوم القاهرة بسبب السرعة الزائدة وعدم السيطرة على عجلة القيادة.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد الأشرف، مأمور مركز شرطة سنورس؛ بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بحدوث اصطدام سيارة ملاكي بالحاجز الخرساني، بطريق الفيوم القاهرة عند مدخل أبو عيطة بسبب السرعة الزائدة وأسفر الحادثة عن إصابة 3 أشخاص.

وعلى الفور، انتقلت سيارة مرفق الإسعاف إلى مكان الواقعة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سنورس المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

وتم إزالة آثار الحادث وتيسير الطريق أمام السيارات ونقل السيارة بعيد عن نهر الطريق، وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

اصابة 3 أشخاص تصادم سيارة ملاكي بالحاجز الخرساني بطريق الفيوم القاهرة

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