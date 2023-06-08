"الأعلى للجامعات" يبحث بدء الدراسة في 3 كليات بجامعة المنصورة الجديدة

استقبل الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، لجنة المجلس الأعلى للجامعات لتقرير بدء الدراسة بكليات التمريض وكلية هندسة المنسوجات وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

وتأتي الزيارة بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات بتكليف لجان القطاع لوضعمعايير بدء الدراسة وقبول طلاب في الكليات الحديثة المنشأة والمتضمن عمل زيارات ميدانية لجميع الكليات التي تم تجهيزها إنشائياً وأكاديمياً وإدارياً، تمهيدا لبدء الدراسة بها العام الدراسي المقبل.

وتضمنت الزيارة جولة ميدانية لقاعات الدراسة والمعامل وأماكن ممارسة الأنشطة في كلية علوم وهندسة المنسوجات، وكلية التمريض، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بجامعة المنصورة الجديدة لمعاينة الإمكانات المادية والبشرية المتوفرة لهذه الكليات وإعداد تقرير للعرض علي المجلس الأعلى للجامعات.

وستهل دكتور معوض الخولي الزيارة بالترحيب بفريق الزيارة، وأكد أن الزيارة تأتي من منطلق حرص الجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات على متابعة الإمكانيات العملية التعليمية والبحثية والطرق الحديثة المتوفرة لتعليم الطلاب بالجامعة للتأكد من مطابقتها لمعايير جودة التعليم الجامعي.

وأوضح أن الجامعة تعد نموذجا لجامعات الجيل الرابع، كما استعرض فيديو توضيحي يوضح أطوار بناء الجامعة منذ تأسيسها والبنية التحتية التكنولوجية العملاقة وأهم إنجازات الجامعة والبرامج الدراسية المتميزة والعصرية التي تقدمها الجامعة لتلبية احتياجات سوق العمل الحديثة، وقد أوضح سيادته أن التعليم يتم وجها لوجه بالإضافة إلى تبنى الأساليب والأنظمة التكنولوجية الحديثة والمنصات التعليمية مثل نظام إدارة التعلم ونظام بنوك الأسئلة الإلكترونية ونظام الاختبارات الإلكترونية ونظام التصحيح الإلكتروني، مشيرا إلى توافر الإمكانيات المادية والبنية التحتية والتكنولوجية لعملية التدريس والتعلم واستخدام أحدث الوسائل الإلكترونية في تقويم الطلاب ومتابعة أدائهم.

وقامت اللجنة بمعاينة الموارد المادية والبشرية والتجهيزات المتوفرة في للكليات على الطبيعة، حيث تفقدت مباني الكليات من مدرجات وقاعات دراسية ومعامل مثل معامل المحاكاة الطبية ومعامل التشريح ومعامل الدمى الطبية ومعامل الفيزياء، ومعامل محاكاة الأسنان والتركيبات بالإضافة الى معامل كلية الهندسة والورش، كما استمعت اللجنة إلى شرح واف من عمداء الكليات المعنية عن كل الجوانب المتعلقة بسير العملية التعليمية بالكليات.

وأعربت لجنة بدء الدراسة بالمجلس الأعلى للجامعات ةعن مدى تقديرهم بوجودهم في رحاب الحرم الجامعي لجامعة المنصورة الجديدة، إحدى كبرى الجامعات الأهلية المتميزة في مجال التعليم الأكاديمي والمهني، مشيدون بمستوى البنية التحتية والتكنولوجيا لمنشآت الكليات والجامعة، والكوادر الأكاديمية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإدارة المتميزة، واثناء الجولة التقت اللجنة بأعضاء هيئة التدريس بالكليات وكذلك الهيئة المعاونة.

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