الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

145.3 مليار جنيه تمويلات من الجهات الخاضعة للرقابة المالية في الربع الأول من 2023

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن الفترة من (يناير-مارس) لعام 2023، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال ، أنشطة التمويل غير المصرفي)، بلغت قيمتها 145.3 مليار جنيه، وذلك على النحو التالي:

  43.5 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

  41 مليار جنيه         قيمة إصدارات الأسهم.

   28.1 مليار جنيه      قيمة عقود التأجير التمويلي.

     10.8 مليار جنيه      قيمة الأوراق المخصمة. 

     10.2 مليار جنيه      قيمة التمويل الاستهلاكي. 

    9.5 مليار جنيه        قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات).

    2.2 مليار جنيه        قيمة التمويل العقاري.

18.2 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة الربع الأول لعام 2023

7.7 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين الربع الأول لعام 2023

5.5 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة الربع الأول لعام 2023

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الفترة من ( يناير- مارس) لعام 2023 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 18.2 مليار جنيه 

حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 8.7 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 9.5 مليار جنيه في الربع الأول لعام 2023

وبلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 7.7 مليار جنيه في الربع الأول لعام 2023

حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 3 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال 4.7 مليار جنيه.

جدير بالذكر أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول. 

تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.

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