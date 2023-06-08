تنبيه مهم من "التعليم" بشأن نماذج أسئلة امتحانات الثانوية العامة

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم الإثنين المقبل 12 يونيو للمواد خارج المضافه للمجموع، بينما تبدأ المواد الأساسية يوم 18 يونيو للشعبتين الأدبي والعلمي، على أن تعقد الامتحانات وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، على مستوي الجمهورية، وفقا لنظام الامتحانات الذي اعتمده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بأن تعقد الاختبارات بين الأسئلة المقالية والاختيار من متعدد.

وصرح خالد عبدالحكم، نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بأنه ليس شرطا استلام نفس رقم نموذج الأسئلة كل امتحان بامتحانات الثانوية العامة، موضحا أنه من الممكن أن يستلم الطالب رقم نموذج(أ) ومرة أخرى يستلم رقم نموذج(ب).

وأشار عبدالحكم إلى أنه من الضروري على طلاب الثانوية العامة تسجيل رقم النموذج فقط في ورقتي البابل شيت وورقة الأسئلة المقالية.

وأضاف نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أنه ليس من الضروري استلام نفس بوكليت الأسئلة يوميا بامتحانات الثانوية العامة.

جاء ذلك خلال تصريحات له أثناء تدريب (568) معلمًا على مدار يومي الإثنين والثلاثاء 5 و6 يونيو 2023 على فنيات التعامل مع منصة التصحيح الإلكتروني، وذلك لإكسابهم مهارات التعامل مع منصة التصحيح الإلكتروني بمراحلها المختلفة.

و تضمن التدريب كيفية دخول المصحح لحسابه على المنصة وفتحها، وكيفية الوصول إلى الأسئلة المطلوب منه تقدير درجاتها في ضوء مقياس التقدير المرفق بكل سؤال، بالإضافة إلى كيفية تسجيل الدرجات وحفظها على النظام الإلكتروني للتقدير، كما تم تسليم نسخة مطبوعة من البرنامج التدريبي لجميع المتدربين للاستعانة بها عند الحاجة.

وقد تم تنفيذ البرنامج التدريبي على فترتين (صباحية ومسائية) من خلال 7 مواقع مخصصة لأعمال التقدير الالكتروني، تيسيرا على السادة المتدربين، وذلك تحت إشراف كل من الدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للتقييم ونظم الامتحانات والمشرف العام على أعمال التقدير، خالد عبد الحكم رضوان رئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمي – نائب رئيس عام الامتحانات.