الخميس 08 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأكاديمية الوطنية للتدريب تعقد جلسة نقاشية حول الأزمة السودانية (فيديو)

الأكاديمية الوطنية
الأكاديمية الوطنية للتدريب

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان "الأكاديمية الوطنية للتدريب تعقد جلسة نقاشية حول الأزمة السودانية".

وعقدت الأكاديمية الوطنية للتدريب جلسة نقاشية بعنوان “تأثير الأزمة السودانية في الأوضاع داخل مصر” بحضور مجموعات من خريجيها من مختلف البرامج، بالتعاون مع مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

الجلسة تهدف إلى رفع وعي الخريجين بالقضايا المحلية والإقليمية والعالمية

وتهدف الجلسة إلى رفع وعي الخريجين بالقضايا المحلية والإقليمية والعالمية، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الأكاديمية لتقديم وعرض كل ما هو مستجد وإثراء مساحات النقاش والحوار.

وأشار التقرير إلى أن الجلسة ألقت الضوء على عدة محاور، أبرزها مستقبل الدولة الوطنية في السودان، خصوصًا أن مصر حذرت من استمرار الحرب في السودان وما سيترتب عليه من انعكاسات سلبية على الدولة الوطنية بالسودان من وجود اضطرابات داخلية وخارجية وتفكك السودان وهشاشة الدولة وضعفها. 

كما تناولت الجلسة محور التأثير في الهوية وركز المتحدثون على الدور الذي تلعبه الهوية الإفريقية (هوية وادي النيل)، كما استعرضت الأزمة وخصوصية السودان من الجوانب الثقافية والاجتماعية والتحديات والفرص التي تواجهها، إلى جانب الهوية المشتركة وتمثيل اللاجئين والمقيمين السودانيين لتعزيز الهوية المشتركة.

الأكاديمية الوطنية للتدريب الأزمة السودانية حل الأزمة السودانية برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر تأثير الأزمة السودانية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يعرب عن تمنياته لزامبيا بالنجاح فى قيادة دفة تجمع الكوميسا

مشروع نفق وكباري "السادات".. إنفراجة مرورية ومقصد سياحي بالإسكندرية

الرئيس السيسى يلتقى رئيس زامبيا

الرئيس السيسى يؤكد تطلع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية مع زامبيا

مستشار رئيس غانا للشئون الصحية: استفدنا من تجربة مصر فى القضاء على فيروس سى

رئيس زامبيا يشيد بالإنجازات التى تحققت تحت رئاسة مصر للكوميسا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

وائل لطفي

«إنترلوك» فى الحيتية!

ماجد حبته

أول زيارة رئاسية لأنجولا!

محاسن السنوسي

مصر وعُمان.. آفاق واعدة

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس