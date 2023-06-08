الأكاديمية الوطنية للتدريب تعقد جلسة نقاشية حول الأزمة السودانية (فيديو)

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان "الأكاديمية الوطنية للتدريب تعقد جلسة نقاشية حول الأزمة السودانية".

وعقدت الأكاديمية الوطنية للتدريب جلسة نقاشية بعنوان “تأثير الأزمة السودانية في الأوضاع داخل مصر” بحضور مجموعات من خريجيها من مختلف البرامج، بالتعاون مع مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

الجلسة تهدف إلى رفع وعي الخريجين بالقضايا المحلية والإقليمية والعالمية

وتهدف الجلسة إلى رفع وعي الخريجين بالقضايا المحلية والإقليمية والعالمية، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الأكاديمية لتقديم وعرض كل ما هو مستجد وإثراء مساحات النقاش والحوار.

وأشار التقرير إلى أن الجلسة ألقت الضوء على عدة محاور، أبرزها مستقبل الدولة الوطنية في السودان، خصوصًا أن مصر حذرت من استمرار الحرب في السودان وما سيترتب عليه من انعكاسات سلبية على الدولة الوطنية بالسودان من وجود اضطرابات داخلية وخارجية وتفكك السودان وهشاشة الدولة وضعفها.

كما تناولت الجلسة محور التأثير في الهوية وركز المتحدثون على الدور الذي تلعبه الهوية الإفريقية (هوية وادي النيل)، كما استعرضت الأزمة وخصوصية السودان من الجوانب الثقافية والاجتماعية والتحديات والفرص التي تواجهها، إلى جانب الهوية المشتركة وتمثيل اللاجئين والمقيمين السودانيين لتعزيز الهوية المشتركة.