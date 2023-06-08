الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الأسواق تتجه نحو تسعير وقف مؤقت لدورة تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية

الخزانة الأمريكية
الخزانة الأمريكية

كشفت تقارير دولية، عن تمكن الكونجرس الأمريكي من التوصل إلى اتفاق بشأن رفع سقف الديون بالولايات المتحدة، وهو ما دعم معنويات المخاطرة في الأسواق الماليةعالميًا . 

علاوة على ذلك، بدأت الأسواق في الاتجاه نحو تسعير وقف مؤقت لدورة تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية، وذلك بعدما أشار أعضاء الاحتياطي الفيدرالي إلى ميل البنك تجاه وقف رفع سعر الفائدة بشكل مؤقت خلال اجتماعه القادم. 

وأدت كل هذه العوامل، إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة خلال هذا الأسبوع، إلا أن حدة هذا التراجع قد هدأت نتيجة صدور بيانات سوق العمل يوم الجمعة والتي جاءت متباينة، واعتبرتها الأسواق قوية. 

ومن ناحية أخرى، توقفت سلسلة المكاسب التي سجلها الدولار على مدار ثلاثة أسابيع نتيجة تفاعل الأسواق مع تصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي التي مالت نحو تفضيلهم لوقف رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل والمقرر عقده في يونيو.

 وفي الوقت نفسه، ارتفعت الأسهم على مستوى العالم نتيجة تحسن معنويات الأسواق على مدار الأسبوع.

وحققت سندات الخزانة الأمريكية مكاسب خلال أسبوع التداول القصير، حيث أعاد المستثمرون تقييم مسار السياسة النقدية مع صدور عدة تصريحات من بعض أعضاء الاحتياطي الفيدرالي والتي مالت تجاه تيسير السياسة النقدية. علاوة على ذلك، جاءت مكاسب السندات في ظل موافقة مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء على مشروع قانون المسؤولية المالية لرفع سقف الدين الأمريكي، قبل أن يصوت مجلس الشيوخ علي هذا  القانون يوم الخميس. 

وعلى الرغم من ذلك، خسرت السندات جزءًا من هذه المكاسب خلال جلسة تداول يوم الجمعة نتيجة صدور بيانات تقرير سوق العمل والتي جاءت قوية.

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