الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس زامبيا يشيد بالإنجازات التى تحققت تحت رئاسة مصر للكوميسا

هاكيندي هيشيليما
هاكيندي هيشيليما

رحّب هاكيندي هيشيليما، رئيس زامبيا، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى لوساكا، وأشاد بالإنجازات التي تحققت تحت رئاسة مصر للكوميسا، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد خلال لقائه الرئيس السيسي حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون مع مصر فضلًا عن مواصلة التشاور في القضايا والتحديات التي تواجه إفريقيا.

وأكد ضرورة مواصلة التشاور مع مصر بشأن القضايا والتحديات التي تواجه إفريقيا، وأشاد بجهودها في دفع عملية التنمية وصون السلم والأمن بالقارة.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مقر انعقاد القمة الـ22 لتجمع دول شرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا" والتي تستضيفها دولة زامبيا.

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رئيس زامبيا يشيد بالإنجازات التى تحققت تحت رئاسة مصر للكوميسا

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