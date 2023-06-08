"التعليم" تدرب 568 معلما على التعامل مع التصحيح الإلكتروني للأسئلة المقالية

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، المقرر انطلاقها يوم الإثنين المقبل.

وفي إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رئيس عام الامتحانات لشهادة الثانوية العامة، بضرورة تدريب المشرفين ورؤساء قاعات التصحيح الإلكتروني للأسئلة المقالية في مختلف المواد الدراسية، تم تدريب (568) معلمًا على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 5 و6 يونيو 2023 على فنيات التعامل مع منصة التصحيح الإلكتروني، وذلك لإكسابهم مهارات التعامل مع منصة التصحيح الالكتروني بمراحلها المختلفة.

وتضمن التدريب كيفية دخول المصحح لحسابه على المنصة وفتحها، وكيفية الوصول إلى الأسئلة المطلوب منه تقدير درجاتها في ضوء مقياس التقدير المرفق بكل سؤال، بالإضافة إلى كيفية تسجيل الدرجات وحفظها على النظام الإلكتروني للتقدير، كما تم تسليم نسخة مطبوعة من البرنامج التدريبي لجميع المتدربين للاستعانة بها عند الحاجة.

وقد تم تنفيذ البرنامج التدريبي على فترتين (صباحية ومسائية) من خلال 7 مواقع مخصصة لأعمال التقدير الالكتروني، تيسيرا على المتدربين، وذلك تحت إشراف كل من الدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للتقييم ونظم الامتحانات والمشرف العام على أعمال التقدير، وخالد عبد الحكم رضوان رئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمي – نائب رئيس عام الامتحانات.

وينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة ، المقررة الاثنين المقبل الموافق 12 يونيو للمواد خارج المجموع و18 يونيو للمواد الأساسية للشعبتي الأدبي والعلمي.

وتعقد الامتحانات وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، على مستوي الجمهورية ، وفقا لنظام الامتحانات الذي اعتمده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، بإن تعقد الاختبارات بين الأسئلة المقالية والإختيار من متعدد.



ننشر في التقرير التالي جدول امتحانات الثانوية العامة 2023، للشعبتين الأدبية والعلمية:

يؤدي الطلاب امتحان المواد خارج المجموع الأسبوع المقبل، حيث يؤدي الطلاب يوم الإثنين 12 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية، ويوم الثلاثاء 13 يونيو مادتي الاقتصاد والإحصاء.

بينما تنطلق اختبارات المواد الأساسية، بداية من يوم، الأحد 18 يونيو اللغة العربية، والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية، و الأحد 25 يونيو الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

ويحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك، لمدة خمسة أيام، من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

وتستانف الطلاب الاختبارات، بإداء الطلاب يوم الأحد 2 يوليو بمادتي الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، ويوم الثلاثاء 4 يوليو مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" لطلاب شعبة علمى رياضة، ويوم الخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى، ويوم الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، ويوم الثلاثاء 10 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة.

ويختتمون يوم الخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.