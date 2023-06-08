تنظيم معرض ملابس مجاني لدعم 320 أسرة بقرى مركز الشهداء في المنوفية

شاركت جمعية "الأورمان" ومديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، في تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان لدعم 320 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية من الأيتام وغير القادرين بقرى العراقية وعشما والكوم الأخضر وعزبة المعداوي وعزبة سيدي صالح وعزبة الحلفاية وعزبة الثابت بمركز الشهداء في محافظة المنوفية.

وقال إمام فوزي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية: "إننا في المنوفية، نعمل بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة أهالينا في القرى"، معربًا عن شكره لكل مؤسسات المجتمع المدني التي لا تدخر جهدًا في الدفع بجهود التنمية، موجهًا تحية خاصة لجمعية الأورمان الرائدة، ومثمنًا جهودها في مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا.

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم معارض الملابس الجديدة من الأورمان يتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة، مؤكدًا أن المستفيد من هذا هي الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابًا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

وأشار شعبان، إلى أن فرق عمل "الأورمان" المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى المنوفية ترصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في النطاقات الجغرافية الفقيرة، ووجد أن هذه الأسر تفتقر إلى فرص عمل، وأن ظروف معيشة هذه الأسر تمنعها من تلبية احتياجاتها.