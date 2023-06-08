الخميس 08 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنظيم معرض ملابس مجاني لدعم 320 أسرة بقرى مركز الشهداء في المنوفية

معارض ملابس مجانية
معارض ملابس مجانية

شاركت جمعية "الأورمان" ومديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، في تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان لدعم 320 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية من الأيتام وغير القادرين بقرى العراقية وعشما والكوم الأخضر وعزبة المعداوي وعزبة سيدي صالح وعزبة الحلفاية وعزبة الثابت بمركز الشهداء في محافظة المنوفية.

وقال إمام فوزي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية: "إننا في المنوفية، نعمل بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة أهالينا في القرى"، معربًا عن شكره لكل مؤسسات المجتمع المدني التي لا تدخر جهدًا في الدفع بجهود التنمية، موجهًا تحية خاصة لجمعية الأورمان الرائدة، ومثمنًا جهودها في مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا.

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم معارض الملابس الجديدة من الأورمان يتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة، مؤكدًا أن المستفيد من هذا هي الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابًا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

وأشار شعبان، إلى أن فرق عمل "الأورمان" المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى المنوفية ترصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في النطاقات الجغرافية الفقيرة، ووجد أن هذه الأسر تفتقر إلى فرص عمل، وأن ظروف معيشة هذه الأسر تمنعها من تلبية احتياجاتها.

ؤسسات المجتمع المدني أسر الأولى بالرعاية احتياجا اجتماعية اجتماعى احتياج

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يلتقى رئيس زامبيا

الرئيس السيسى يعرب عن تمنياته لزامبيا بالنجاح فى قيادة دفة تجمع الكوميسا

مستشار رئيس غانا للشئون الصحية: استفدنا من تجربة مصر فى القضاء على فيروس سى

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

مشروع نفق وكباري "السادات".. إنفراجة مرورية ومقصد سياحي بالإسكندرية

رئيس زامبيا يشيد بالإنجازات التى تحققت تحت رئاسة مصر للكوميسا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

وائل لطفي

«إنترلوك» فى الحيتية!

ماجد حبته

أول زيارة رئاسية لأنجولا!

محاسن السنوسي

مصر وعُمان.. آفاق واعدة

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس