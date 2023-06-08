الاحتفال باليوم العالمي للبيئة بزراعة الأشجار المثمرة في المنصورة الجديدة

شارك جهاز مدينة المنصورة الجديدة في فعالية الاحتفال باليوم العالمي للبيئة الذي يوافق 5 يونيو، بزراعة أول شجرة مثمرة في المنطقة الأولى بالمرحلة الأولى، بجانب مشاركة عددٍ من السكان في الفعالية بناءً على دعوة جهاز مدينة المنصورة الجديدة لسكان المدينة للمشاركة بمبادرة "ازرع شجرة" كتعبير عن الاهتمام بالبيئة.

واختار السكان أصناف الأشجار المتاحة وزراعتها، وذلك بحضور المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، وعددٍ من سكان المدينة الذين سجلوا للمشاركة.

وتبادل رئيس الجهاز الحديث مع السكان واستمع لهم ورد على استفساراتهم، مؤكداً أن هذه المناسبات تمثل فرصة للتواصل والتقارب بين جهاز المدينة والسكان وسيتم تكرارها مستقبلاً، كما أعرب السكان عن سعادتهم بهذه المبادرة لزراعة شجرة مثمرة.

وفي ذات السياق، زار عدد من سكان المدينة محطة تحلية مياه البحر، للاطلاع على مراحل تحلية مياه البحر والتكنولوجيا المستخدمة فى أعمال التحلية، حيث كان فى استقبالهم مدير المحطة وتم عمل جولة تفقدية لمكونات المحطة بدءا من المأخذ على البحر المتوسط وحتى الضخ للمدينة، بناءً على دعوة جهاز مدينة المنصورة الجديدة.

وكان الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والمهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، قد قاما بجولة تفقدية بالمشروعات الجارية بمدينة المنصورة الجديدة، والتي شملت مشروعات الفيلات والإسكان والكورنيش، يرافقهما مسئولو المحافظة وجهاز المدينة والمشروعات.

وخلال الجولة، أشاد محافظ الدقهلية بالجهد المبذول من جهاز مدينة المنصورة الجديدة، والشركات العاملة بها للحفاظ على الصورة المشرفة للمدينة.