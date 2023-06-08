الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تطوير وتخطيط شوارع إمبابة في عيون الأهالي: نقلة حضارية انتظرناها كثيرا

تطوير شوارع إمبابة
تطوير شوارع إمبابة

شهد شارع العامل الأول بحي إمبابة التابع لمحافظة الجيزة، أعمال تطوير وتخطيط ورفع كفاءة لمختلف الطرق، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية، ضمن أعمال تطوير وتجديد عدد من الطرق والشوارع بمختلف أحياء المحافظة بتوجيهات من محافظها اللواء أحمد راشد، الأمر الذي أشاد به العديد من الأهالي وسكان المناطق.

وتقول صفية عيد، إحدى أهالي منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، إن هناك طفرة كبيرة تشهدها مختلف شوارع وأحياء الحي على مدار الفترة الجارية، تزامنا مع اقتراب افتتاح أعمال الخط الثالث من مترو أنفاق البوهي والقومية ومطار إمبابة، وهو ما يتطلب تطوير وتجديد الأماكن المحيطة بها، مشيرة إلى أنه لا بد من وضع قانون رادع وصارم لأي شخص يتسبب في تخريب أو تدهور أعمال التطوير والتجديد التي تشهدها مختلف الطرق على مدار الفترات الجارية.

ومن جهتها، قال محمد عبد السميع، أحد أهالي منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، إن أعمال التطوير والتخطيط التي شهدها شارع العامل الأول والذي يعتبر ضمن أهم الشوارع بمنطقة إمبابة وأكثرها حيوية، لا بد وأن يتم مراقبة الطريق وعمل متابعة مستمرة للحفاظ على أعمال التجديد خاصة وأن هناك العديد من المواطنين المهملين الذين يتسببون في تلف وتدهور الطريق بعد إصلاحه وتجديده.

أضاف أمين سمير أحد أهالي منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، أن هناك العديد من الشوارع والطرق الأخرى بمنطقة إمبابة تحتاج لتطوير وتجديد من ضمنها شوارع رئيسية وحيوية أيضاً، مؤكدا على أنه من الضروري تخطيط كافة الشوراع لإلزام السائقين بالسير بشكل سليم بالإضافة إلى الالتزام بقواعد الطريق خاصة وأن السائقين بمنطقة إمبابة غير ملتزمين بالسرعات أو قواعد الطريق المضبوطة.

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شارع العامل الاول بإمبابة إمبابة تطوير وتخطيط ورفع كفاءة شارع العامل الاول بإمبابة تطوير وتخطيط محافظة الجيزة الجيزة محافظ الجيزة

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